Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu phiên họp bất thường tháng 4

Lịch trình phiên họp Quốc hội bất thường tháng 4

Quốc hội Hàn Quốc hôm 2/4 lẽ ra phải khai mạc phiên họp Quốc hội bất thường nhưng các đảng phái đã không thể nhất trí về các lịch trình của kỳ họp Quốc hội bất thường tháng 4. Dự kiến, con đường trước mắt của kỳ họp Quốc hội tháng 4 này sẽ đầy chông gai do có nhiều vấn đề trọng đại như dự thảo ngân sách bổ sung, sửa đổi Hiến pháp, và mối quan hệ hai miền Nam-Bắc cần phải được tháo gỡ. Trong phiên họp Quốc hội bất thường tháng 4, Tổng thống Moon Jae-in dự kiến sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội về sửa đổi Hiến pháp.



Các vấn đề thảo luận

Chủ đề thảo luận lớn nhất trong phiên họp Quốc hội bất thường tháng 4 là lập dự thảo ngân sách bổ sung để hỗ trợ việc làm cho tầng lớp thanh niên với quy mô 4.000 tỷ won (gần 3,78 tỷ USD). Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cho rằng vấn đề việc làm của thanh niên đã trở thành một vấn nạn xã hội ở mức độ cần phải có sự hỗ trợ từ ngân sách bổ sung của Chính phủ. Tức, thông qua ngân sách bổ sung, Chính phủ sẽ giải quyết vấn đề việc làm của thanh niên bằng các chính sách tích cực hỗ trợ về tài chính. Trong khi đó, phe đối lập lại phản đối về việc lập ngân sách bổ sung. Đảng đối lập Hàn Quốc tự do, đảng có số ghế nghị sĩ nhiều nhất tại Quốc hội quy kết rằng ý kiến lập ngân sách bổ sung chỉ nhằm lôi kéo sự ủng hộ của cử tri đối với phe cầm quyền trong cuộc Bầu cử địa phương 13/6 tới. Đảng đối lập Tương lai chính nghĩa, đảng có số ghế nghị sĩ nhiều thứ ba tại Quốc hội cũng cho rằng việc mở rộng việc làm bằng tiền thuế xương máu của người dân sẽ có nhiều hạn chế. Đảng Hòa bình dân chủ và đảng Công lý cũng bày tỏ hoài nghi về hiệu quả thực sự của ngân sách bổ sung.

Một vấn đề nghị sự quan trọng nữa chính là sửa đổi Hiến pháp. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được Tổng thống Moon Jae-in đề xuất lên Quốc hội vào hôm 26/3. Song dự thảo này sẽ khó được Quốc hội thông qua do vấp phải phản đối mạnh mẽ của phe đối lập. Hơn nữa, việc đưa ra một dự thảo sửa đổi Hiến pháp mới có sự nhất trí của chính giới cũng sẽ gặp khó khăn do bất đồng giữa các chính đảng khá lớn. Nếu chính giới vẫn chưa có được tiếng nói chung trong tháng 4 này, việc tiến hành bỏ phiếu của người dân về vấn đề này sẽ không được tiến hành đồng thời với cuộc Bầu cử địa phương 13/6. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến mối quan hệ liên Triều dự kiến cũng sẽ được đề cập đến trong phiên chất vấn Chính phủ.



Hình thành cơ chế bốn chính đảng tại Quốc hội Hàn Quốc

Ngoài ra, việc đảng Hòa bình dân chủ và đảng Công lý tổ chức “nhóm nghị sĩ của Hòa bình và công lý” cũng được cho là một biến số lớn có thể xoay chuyển tình hình tại Quốc hội. Theo đó, Quốc hội Hàn Quốc vốn hoạt động với cơ chế ba chính đảng, nay sẽ có thêm sự tham gia của một chính đảng nữa. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành bày tỏ hy vọng nhóm nghị sĩ của Hòa bình và công lý sẽ trở thành một phe thân với mình, song đảng Hòa bình dân chủ và đảng Công lý nhiều khả năng sẽ đóng vai trò là lá phiếu quyết định trong từng vấn đề nhằm khẳng định sự tồn tại của họ.