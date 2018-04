Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng phu nhân dự buổi biểu diễn của Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng

Chủ tịch Kim Jong-un xem buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật Seoul

Chủ tịch đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân Ri Sol-ju hôm 1/4 đã đến tham dự buổi biểu diễn đầu tiên với chủ đề “Mùa xuân về” của đoàn nghệ thuật Hàn Quốc tại Nhà hát lớn Đông Bình Nhưỡng ở thủ đô Bình Nhưỡng, miền Bắc. Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay, một nhà lãnh đạo tối cao của miền Bắc đến xem một buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật miền Nam. Động thái này của ông Kim Jong-un được cho là nhằm tăng cường hơn nữa bầu không khí đối thoại của hai miền Nam-Bắc trên bán đảo Hàn Quốc. Phủ Tổng thống Hàn Quốc cũng nhận định rằng điều này sẽ có ảnh hưởng tích cực tới quan hệ liên Triều. Tháp tùng nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un trong sự kiện này có Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Kim Yo-jong, là em gái của Chủ tịch Kim, cùng Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao miền Bắc Kim Yong-nam. Chủ tịch đảng Lao động miền Bắc Kim Jong-un đã thưởng thức toàn bộ buổi biểu diễn trong suốt hai tiếng mười phút. Ngoài ra, đến tham dự sự kiện này còn có Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo thể thao quốc gia Bắc Triều Tiên Choe Hwi, Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Bắc Triều Tiên Ri Son-kwon, và Bộ trưởng Văn hóa miền Bắc Pak Chun-nam.



Nhận định của ông Kim Jong-un về buổi biểu diễn

Sau khi đến Nhà hát lớn Đông Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gặp gỡ và chào hỏi Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Do Jong-hwan, và nhạc sĩ Yoon Sang, người đảm trách vai trò đạo diễn âm nhạc cho đoàn nghệ thuật miền Nam. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết do có lịch làm việc khác trong ngày 3/4, hôm dự kiến diễn ra buổi biểu diễn chung của nghệ sĩ hai miền Nam-Bắc, nên ông đã đến dự buổi biểu diễn trong ngày 1/4. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 2/3 cũng đưa tin về việc Chủ tịch Kim Jong-un đến thưởng thức buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật miền Nam một ngày trước đó. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ hy vọng chuyến lưu diễn của đoàn nghệ thuật Seoul tại Bình Nhưỡng sẽ tạo ra một cơ hội ý nghĩa nhằm thể hiện được hình ảnh một dân tộc đoàn kết, phô trương nền văn hóa của dân tộc Hàn. Ông cũng chụp hình kỷ niệm với đoàn nghệ thuật của Hàn Quốc.



Đoàn nghệ thuật miền Nam

Buổi biểu diễn riêng của đoàn nghệ thuật Hàn Quốc cùng ngày có sự tham gia của 11 nhóm, ca sĩ nổi tiếng của miền Nam như Cho Yong-pil, Choi Jin-hee, Kang San-ae, Lee Sun-hee, Yoon Do-hwan, Baek Ji-young, Chung In, Ali, Seo-hyun của nhóm nhạc nữ Thiếu nữ thời đại, Kim Kwang-min, và nhóm nhạc thần tượng Red Velvet. Các nghệ sĩ Hàn Quốc đã trình diễn 26 ca khúc vượt thời gian và gắn bó với nhiều thế hệ của hai miền Nam-Bắc. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm các nghệ sĩ của Seoul đứng trên sân khấu của Bình Nhưỡng, kể từ buổi công diễn của ca sĩ Cho Yong-pil vào năm 2005.