Hàn Quốc mở rộng ngân sách đầu tư cho thanh niên trong năm 2019

Chính phủ thông qua hướng dẫn lập ngân sách năm 2019

Chính phủ Hàn Quốc hôm 26/3 đã quyết định thông qua "Hướng dẫn lập dự thảo ngân sách và soạn thảo kế hoạch thực hiện ngân sách năm 2019" tại cuộc họp nội các. Dựa vào hướng dẫn này, các cơ quan, ban ngành Chính phủ sẽ lập dự thảo ngân sách, và trình lên Bộ Kế hoạch và tài chính bản yêu cầu ngân sách cho đến ngày 25/5. Bộ Kế hoạch và tài chính sẽ dựa vào yêu cầu ngân sách của các cơ quan để lập dự thảo ngân sách và dự kiến trình lên Quốc hội cho đến ngày 2/9.



Dự đoán về quy mô dự thảo ngân sách năm 2019

Đầu tiên, Chính phủ đã nhất trí mở rộng tổng chi tiêu trong năm cao hơn mức tăng 5,7% trong Kế hoạch tài chính trung hạn của quốc gia, để người dân có thể cảm nhận được chất lượng cuộc sống đã được cải thiện. Dự thảo ngân sách trong năm nay là 428.800 tỷ won (396,8 tỷ USD). Nếu áp dụng Kế hoạch tài chính trung hạn giai đoạn năm 2017 - 2021, thì quy mô dự thảo ngân sách trong năm tới đạt 453.300 tỷ won (gần 419,5 tỷ USD). Tuy nhiên, nếu dựa theo hướng dẫn của Chính phủ, dự thảo ngân sách trong năm sau sẽ vượt quá con số trên.



Mở rộng ngân sách đầu tư cho thanh niên

Ngân sách trong năm sau chủ yếu được đầu tư cho bốn lĩnh vực lớn là tạo việc làm cho thanh niên, đối phó với hiện tượng tỷ lệ sinh thấp, già hóa dân số, tăng trưởng đổi mới và an toàn. Bằng việc tăng cường vai trò của tài chính, Chính phủ sẽ giải quyết vấn đề việc làm, tăng trưởng lấy thu nhập làm chủ đạo, và tăng trưởng đổi mới. Đây là phương án nhằm đối phó tích cực với những yếu tố mang tính chất cơ cấu như sự biến đổi của cơ cấu dân số và tăng trưởng thấp. Cùng với đó, Chính phủ còn có kế hoạch mở rộng đầu tư tài chính nhằm mang lại cơ hội đồng đều, hội nhập xã hội, và giúp đỡ tầng lớp yếu thế.

Về việc mở rộng việc làm cho thanh niên, Chính phủ sẽ hỗ trợ theo gói xét theo nhu cầu như hỗ trợ tìm việc, khởi nghiệp, giáo dục hay nhà ở. Đối phó với vấn đề sinh thấp, Chính phủ có kế hoạch rà soát lại và cân nhắc các dự án ngay từ điểm ban đầu, tập trung đầu tư vào các dự án có khả năng mang lại hiệu quả cao. Ngoài ra, Chính phủ tập trung hỗ trợ các dự án trọng tâm như máy bay mini không người lái (drone) và xe tự hành để tạo ra việc làm và thị trường mới. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng mở rộng đầu tư để đảm bảo an toàn cho những nơi có cơ sở hạ tầng còn yếu kém như xây dựng cơ sở dữ liệu (data base), áp dụng chế độ chứng nhận an toàn.