Tỷ trọng tiêu dùng của Hàn Quốc so với GDP rớt xuống mức thấp nhất trong lịch sử

Tỷ trọng tiêu dùng so với GDP tiếp tục giảm

Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), tỷ trọng tiêu dùng tư nhân so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2017 tại Hàn Quốc là 48,1%, thấp hơn so với năm ngoái 0,6%, ghi nhận mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thống kê số liệu liên quan từ năm 1970. Tỷ trọng này của Hàn Quốc trong những năm đầu của thập niên 70 thế kỷ XX ở mức 70%. Sau đó, chỉ số này bắt đầu giảm dần và đạt 53,8% trong năm 2000. Mặc dù tỷ trọng này đã tăng lên 55,5% vào năm 2002, song lại tụt xuống trong năm sau đó và duy trì xu thế giảm cho đến nay. Đặc biệt, tỷ trọng tiêu dùng trong năm 2015 chỉ đạt 49,3%, lần đầu tiên rớt xuống mức dưới 50% kể từ năm 1988. Như vậy, đây là năm thứ ba liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận tỷ tọng tiêu dùng tư nhân so với GDP ở mức thấp nhấp, với năm 2016 là 48,7% và năm 2017 là 48,1%.



Nguyên nhân

Trước đây, việc tỷ trọng tiêu dùng tư nhân giảm được cho là một hiện tượng tự nhiên dựa theo sự tăng trưởng kinh tế. Tức tỷ trọng này sẽ giảm khi đầu tư và giao thương tăng. Tuy nhiên, sự sụt giảm của tỷ trọng tiêu dùng gần đây không còn được coi là hiện tượng tự nhiên nữa, mà đã trở thành mối lo ngại. Nguyên nhân chính khiến tiêu dùng tăng chậm là do tình hình tuyển dụng không có tiến triển và sự già hóa dân số. Đầu tiên, do tình trạng thiếu việc làm khiến thu nhập của người dân bất ổn, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng giảm. Hơn nữa, tiêu dùng của hộ gia đình cũng sụt giảm bởi sự già hóa dân số khiến triển vọng tương lai không rõ ràng. Thu nhập thực tế của hộ gia đình đã tăng trưởng âm trong mỗi quý, tính từ quý IV năm 2015 cho đến quý III năm 2017. Mặc dù con số này trong trong quý IV năm ngoái đã quay lại mức tăng trưởng dương, song vẫn còn ở mức rất thấp. Ngoài ra, người dân ở độ tuổi từ 30 tuổi đến 50 tuổi, độ tuổi có nhu cầu tiêu dùng cao giảm, trong khi dân số cao tuổi, những người có nhu cầu tiêu dùng thấp lại đang ngày càng gia tăng. Chế độ lương hưu không đáp ứng đủ cũng khiến cho người dân cắt giảm tiêu dùng để tiết kiệm phòng khi tuổi già.



Đối sách

So với các nước có nền kinh tế lớn trên thế giới, tỷ trọng tiêu dùng tư nhân so với GDP của Hàn Quốc đang ở mức khá thấp, với tốc độ sụt giảm tương đối nhanh. Trong khi, vào năm 2015, chỉ số này ở Mỹ là 68,1%, Anh là 64,9%, Nhật Bản là 56,6% và Đức là 53,9%. Do đó, nhiều chuyên gia nhận định rằng đối sách cơ bản giải quyết vấn đề này là chính sách giải quyết việc làm, và hỗ trợ thu nhập cho người dân.