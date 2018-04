“Mỹ và Bắc Triều Tiên phải thỏa hiệp những vấn đề cơ bản ngay từ giai đoạn đối thoại ban đầu”

Giải pháp phi hạt nhân hóa miền Bắc của Tổng thống Hàn Quốc

Một quan chức cấp cao thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm 4/4 đã giải thích về giải pháp cho vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên của Tổng thống Moon Jae-in là “phi hạt nhân hóa một cách toàn diện theo từng bước”. Tuyên bố chung 19/9/2005 về giải trừ hạt nhân miền Bắc đã đề cập đến phương thức thực hiện theo từng bước để đạt được mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa. Còn giải pháp phi hạt nhân hóa một cách toàn diện theo từng bước dựa trên đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc là theo đuổi sự thỏa hiệp về những vấn đề cơ bản ngay từ ban đầu, sau đó mới từng bước thực hiện mục tiêu giải trừ hạt nhân. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất trong giải pháp phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc của Tổng thống Moon Jae-in so với Tuyên bố chung 19/9.

Vị quan chức trên cũng nhấn mạnh rằng vấn đề lớn nhất hiện nay không phải là đối thoại liên Triều mà là đối thoại Mỹ-Triều. Tức điểm khác biệt so với Tuyên bố chung 19/9 là ngay từ khi bắt đầu bước vào đối thoại, lãnh đạo Mỹ và Bắc Triều Tiên phải đạt được những thỏa hiệp về các vấn đề nổi cộm nhất là giải trừ hạt nhân, đảm bảo an toàn và các vấn đề cơ bản. Do đó, có thể nói điểm khác nhau cơ bản so với Tuyên bố chung 19/9 là phải trải qua các bước được đề ra trong khuôn khổ của vòng đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân miền Bắc rồi mới đi đến bước cuối cùng là phi hạt nhân hóa toàn diện.



Dự đoán về giải pháp cho vấn đề hạt nhân miền Bắc của Mỹ

Tuyên bố chung 19/9 đã được các bên nhất trí thông qua tại vòng đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên lần thứ IV tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào năm 2005. Nội dung trọng tâm của tuyên bố này là đảm bảo an toàn và hỗ trợ năng lượng để đổi lấy việc miền Bắc từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, việc này đã không thể thực hiện được do những tranh cãi xung quanh vấn đề hỗ trợ năng lượng trước hay sau khi Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Mặc dù vẫn chưa đề xuất một giải pháp phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc nào, song có nhiều ý kiến trong chính giới cùng nhiều chuyên gia Mỹ cho rằng nhiều khả năng Washington sẽ áp dụng phương án giải trừ hạt nhân của Li-bi. Tức giải trừ hạt nhân trước rồi mới hỗ trợ sau. Trong khi đó, Phủ Tổng thống Hàn Quốc lại cho rằng khó có thể áp dụng giải pháp này cho vấn đề hạt nhân miền Bắc. Theo đó, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về việc có sự rạn nứt trong hợp tác của liên minh Hàn-Mỹ. Bình Nhưỡng chắc chắn sẽ muốn phân chia chi tiết các bước trong tiến trình phi hạt nhân hóa để nhận được sự bồi đáp thỏa đáng theo từng giai đoạn. Một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã chỉ ra rằng Li-bi cũng không thể từ bỏ hạt nhân trọn gói rồi được gỡ bỏ các lệnh cấm vận trong một lần. Dự kiến giải pháp cho vấn đề hạt nhân miền Bắc có thể sẽ là một phương án hỗn hợp giữa giải pháp về vấn đề hạt nhân của I-ran và giải pháp về vấn đề hạt nhân của Li-bi.