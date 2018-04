Hàn Quốc lập nhóm hành động đối phó với tình trạng khủng hoảng túi nilon phế thải

Chính phủ đứng ra đối phó với tình trạng khủng hoảng túi nilon phế thải

Bộ Môi trường Hàn Quốc hôm 4/4 đã cùng với Viện công nghệ và công nghiệp môi trường Hàn Quốc (KEITI), Tổng công ty môi trường Hàn Quốc (KECO), Trung tâm hỗ trợ phân phối vật liệu tái chế Hàn Quốc (KORA) và các doanh nghiệp tái chế tư nhân mở cuộc họp đầu tiên của nhóm hành động về xúc tiến khai thác thị trường tái chế. Nhóm hành động được thành lập để đối phó với tình trạng khủng hoảng về túi nilon phế thải phát sinh gần đây do một số doanh nghiệp tái chế đã từ chối thu gom loại rác thải này. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do Trung Quốc cấm nhập khẩu hàng vật phẩm tái chế, khiến giá thành các mặt hàng này bị giảm mạnh. Trước tình hình đó, Bộ Môi trường đã tập hợp các cơ quan hữu quan, đồng thời trực tiếp quản lý nhóm hành động về vấn đề trên nhằm đưa ra đối sách giải quyết.



Nhiệm vụ của nhóm hành động về xúc tiến khai thác thị trường tái chế

Từ trước đến nay, Trung tâm hỗ trợ phân phối vật liệu tái chế là cơ quan phụ trách chủ yếu về vấn đề khai thác thị trường xuất khẩu các vật phẩm tái chế. Tuy nhiên, sự việc lần này cần phải có Chính phủ đứng ra dẫn dắt cùng với sự phối hợp của các cơ quan hữu quan. Nhiệm vụ trước hết của nhóm hành động về xúc tiến khai thác thị trường tái chế là khơi thông thị trường cho các doanh nghiệp tái chế trong nước, đang bị mắc kẹt sau quyết định cấm nhập khẩu của Bắc Kinh bằng cách tìm kiếm thị trường xuất khẩu khác ở các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á như Việt Nam. Vấn đề này dự kiến sẽ do các trung tâm hợp tác môi trường, là chi nhánh ở nước ngoài của Viện công nghệ và công nghiệp môi trường Hàn Quốc, phụ trách.

Bên cạnh việc xuất khẩu các vật phẩm tái chế, Chính phủ cũng xúc tiến phát triển các công nghệ gia công các mặt hàng từ vật phẩm tái chế. Điển hình như phát triển công nghệ chuẩn để các doanh nghiệp tái chế có thể áp dụng chung. Trung tâm hỗ trợ phân phối vật liệu tái chế Hàn Quốc và Hiệp hội hỗ trợ về tái chế bao bì Hàn Quốc (KPRC) (Korea Packaging Recycling Cooperative) sẽ đóng góp vào quá trình nghiên cứu phát triển công nghệ này.



Cần hạn chế sử dụng bao bì tái chế dùng một lần

Trong khi đó, nhân tình trạng khủng hoảng túi nilon phế thải lần này, nhiều ý kiến cho rằng Hàn Quốc cần phải tự xem xét lại về số lượng sử dụng bao bì tái chế dùng một lần. Theo số liệu thống kê năm 2015, mỗi một người Hàn Quốc trung bình sử dụng 420 túi nilon trong một năm. Còn theo số liệu thống kê vào năm 2010 của các nước lớn trong Liên minh châu Âu (EU), con số này ở Phần Lan là chỉ có bốn cái trên một người, ở Hy Lạp là 250 cái và Đức là 70 cái. Mặc dù việc xuất khẩu và tái chế rác thải là hết sức quan trọng, song cần phải hạn chế sử dụng chúng.