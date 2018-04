Hàn Quốc kháng nghị phản đối phán quyết sơ thẩm về biện pháp cấm nhập khẩu hải sản Nhật Bản lên WTO

Lý do kháng nghị

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm 9/4 đã đệ đơn kháng nghị lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) về phán quyết sơ thẩm của Ban hội thẩm WTO liên quan tới việc Seoul cấm nhập khẩu thủy hải sản từ tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Trước đó, Ban hội thẩm WTO đã ra phán quyết rằng biện pháp cấm nhập khẩu hải sản từ tỉnh Fukushima của Hàn Quốc là vi phạm hiệp định của WTO. Về lý do kháng nghị, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết xét vào các yếu tố như diễn biến tình hình nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản và đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân, phán quyết trên của WTO là có vấn đề.

Hàn Quốc đã ra lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ tỉnh Fukushima ngay sau khi xảy ra sự cố rò rỉ nhà máy diện hạt nhân Fukushima vào năm 2011. Đáp lại, Nhật Bản đã kiện Hàn Quốc lên Tổ chức thương mại thế giới vào tháng 5 năm 2015, cáo buộc động thái trên của Seoul là kỳ thị mặt hàng hải sản của Tokyo. Nhật Bản còn cho rằng việc Hàn Quốc yêu cầu kiểm ra thêm 17 loại đồng vị phóng xạ khác như nguyên tố Cesium, Plutonium đối với hải sản của nước này là không chính đáng.



Phán quyết sơ thẩm của WTO

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã công bố phán quyết sơ thẩm vào hôm 22/2 vừa qua, cho rằng quy định cấm nhập khẩu hải sản Nhật Bản của Hàn Quốc là vi phạm Hiệp định về biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (Hiệp định SPS). WTO đã giải thích rằng động thái trên của Hàn Quốc là phân biệt đối xử, vì Seoul đã hạn chế nhập khẩu hải sản của Tokyo trong khi vẫn nhập khẩu hải sản của các nước khác mặc dù độ ô nhiễm ở mức độ thấp tương đương, và còn yêu cầu kiểm ra thêm các loại đồng vị phóng xạ khác với hải sản của Nhật Bản. WTO nhận định Hàn Quốc đã thực hiện biện pháp trên một cách không minh bạch khi không thông báo cụ thể về danh sách hải sản cấm nhập khẩu cũng như các tiêu chuẩn kiểm tra đồng vị phóng xạ, đồng thời cũng không trả lời những thắc mắc của phía Nhật Bản. Tổ chức thương mại thế giới chỉ công nhận những nội dung và hình thức thực hiện biện pháp được ghi rõ trên phiếu xác nhận kiểm tra đồng vị phóng xạ khác mà Hàn Quốc đã yêu cầu thêm, vì điều này là đúng theo trình tự và phù hợp với Hiệp định SPS.



Dự đoán

Chính phủ Hàn Quốc cho biết đang chuẩn bị kháng nghị và bổ sung thêm lập luận về những nội dung không hợp lý trong phán quyết sơ thẩm của WTO. Theo quy định, Cơ quan phúc thẩm WTO sẽ đưa ra phán quyết trong vòng 90 ngày sau khi tiếp nhận đơn kháng nghị. Song, trên thực tế phán quyết có khả năng bị trì hoãn do hiện tại, Cơ quan phúc thẩm của WTO đang bị trống một số vị trí ủy viên, khiến nhiều vụ tranh chấp chưa được xử lý. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục duy trì biện pháp cấm nhập khẩu thủy hải sản từ Nhật Bản cho tới khi nào các quy trình giải quyết tranh chấp tại WTO kết thúc.