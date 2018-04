Chính phủ Hàn Quốc chỉ định sáu khu vực có nguy cơ về tuyển dụng

Sáu khu vực được chỉ định có nguy cơ về tuyển dụng

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc hôm 5/4 đã mở cuộc họp thảo luận về chính sách tuyển dụng để xem xét và quyết định chỉ định khu vực có nguy cơ về tuyển dụng và kéo dài thời hạn chỉ định ngành đóng tàu là nhóm ngành được hỗ trợ đặc biệt về tuyển dụng. Theo đó, sáu khu vực được chỉ định có nguy cơ về tuyển dụng gồm thành phố Gunsan thuộc tỉnh Bắc Jeolla, thành phố Geoje, thành phố Tongyeong, huyện Goseong, quận Jinhae của thành phố Changwon đều thuộc tỉnh Nam Gyeongsang, và quận Đông thuộc thành phố Ulsan. Đây là những khu vực có nguy cơ khủng hoảng kinh tế cao do chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc cải tổ cơ cấu, hay do các nhà máy quyết định đóng cửa. Trong đó, bốn khu vực đã đáp ứng đủ điều kiện để được chỉ định là khu vực nguy cơ về tuyển dụng trước đó là thành phố Geoje, thành phố Tongyeong, huyện Goseong và quận Đông thành phố Ulsan. Bởi đây là những khu vực có chỉ số tuyển dụng rất kém do sự đình trệ của ngành đóng tàu trong một thời gian dài. Còn thành phố Gunsan, và huyện Jinhae mặc dù chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định vốn có, song đã được chỉ định là khu vực có nguy cơ về tuyển dụng dựa theo quy định mới sửa đổi. Hai địa phương này được Chính phủ công nhận là cần phải có sự chủ động để đối phó trước với việc đóng cửa nhà máy sản xuất ô tô của hãng GM Hàn Quốc tại Gunsan và cơ cấu lại công ty đóng tàu và hải dương STX. Chính phủ dự kiến sẽ sử dụng 1.000 tỷ won (940 triệu USD) để hỗ trợ cho các địa phương này. Thời hạn xếp ngành đóng tàu vào đối tượng các ngành được hỗ trợ đặc biệt về tuyển dụng dự kiến sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 tới cũng được gia hạn cho đến cuối năm nay. Trước đó, Hàn Quốc đã từng hai lần chỉ định khu vực có nguy cơ về tuyển dụng là thành phố Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi) vào năm 2009 do hãng xe ô tô Ssangyong tiến hành tái cơ cấu, và thành phố Tongyeong (tỉnh Nam Gyeongsang) vào năm 2013 do các hãng đóng tàu vừa và nhỏ cơ cấu lại trên quy mô lớn. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên Chính phủ cùng một lúc chỉ định hai khu vực trở lên có nguy cơ về tuyển dụng.



Ưu đãi khi được chỉ định là khu vực có nguy cơ về tuyển dụng

Khi được chỉ định là khu vực có nguy cơ về tuyển dụng, trước hết khoản tiền hỗ trợ để duy trì tuyển dụng cho các doanh nghiệp tại địa phương này sẽ được tăng lên, để đảm bảo tuyển dụng những lao động đang làm việc. Mức lương hỗ trợ khi người lao động nghỉ có lương, hay nghỉ việc tạm thời sẽ được tăng từ 66,7% lên 90% số tiền thù lao thực tế. Bên cạnh đó, điều kiện vay vốn để người lao động ổn định cuộc sống cũng được nới lỏng hơn và hạn mức cho vay cũng được mở rộng. Hạn mức cho vay để trang trải chi phí sinh hoạt đối với những đối tượng lao động đang học nghề được tăng từ 10 triệu won (gần 9.400 USD) lên 20 triệu won (gần 18.800 USD). Chính phủ cũng hỗ trợ các chính sách về thuế như gia hạn thời gian nộp thuế, hay trì hoãn trừng phạt hành chính do trả chậm các khoản tiền như bảo hiểm tuyển dụng cho doanh nghiệp. Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh đến khu vực có nguy cơ về tuyển dụng và tuyển dụng lao động mới sẽ được Chính phủ hỗ trợ tối đa một nửa chi phí nhân công.