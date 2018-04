Cựu Tổng thống Park Geun-hye bị tuyên án 24 năm tù giam

Phiên xử sơ thẩm cựu Tổng thống Park Geun-hye

Tòa án khu vực Trung Seoul hôm 6/4 đã ra phán quyết sơ thẩm về vụ bê bối chính trị liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye sau 354 ngày bà Park bị Viện Kiểm sát khởi tố vào hôm 17/4/2017. Trong phiên tòa tuyên án đã được truyền hình trực tiếp, bà Park Geun-hye bị tuyên phạt 24 năm tù giam và 18 tỷ won (16,84 triệu USD). Tòa án đã công nhận có tội đối với 16 trên tổng số 18 cáo buộc đối với bà Park, trong đó có tội nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền, cản trở quyền lợi người khác, cưỡng ép, biển thủ, làm rò rỉ bí mật quốc gia.



Các tội danh đối với bà Park Geun-hye

Tòa án khẳng định bà Park Geun-hye đã lạm dụng quyền hạn Tổng thống vốn được người dân tin tưởng giao phó, gây hỗn loạn lớn trong công tác điều hành quốc gia. Do đó, cựu Tổng thống Park là người phải chịu trách nhiệm chính do đã lơ là những trách nhiệm đã được quy định trong Hiến pháp. Tòa án cũng đã công nhận có tội đối với cáo buộc về việc bà Park đã thông đồng với bạn thân của bà là bà Choi Soon-sil để gây hai quỹ Mir và K-sports, điểm khởi đầu của vụ bê bối chính trị này. Tòa án cho rằng việc cựu Tổng thống Park thông đồng với bà Choi Soon-sil là hành vi bất chính, lạm dụng quyền hạn Tổng thống. Ngoài ra, trong số 43,3 tỷ won (40,5 triệu USD) bị cáo buộc là cựu Tổng thống Park Geun-hye cùng với bà Choi Soon-sil đã nhận hay cam kết nhận từ Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, trong đó có khoản tiền để hỗ trợ ngựa đua cho con gái bà Choi là Chung Yoo-ra, tòa án chỉ công nhận số tiền 7,29 tỷ won (6,8 triệu USD) là số tiền hối lộ, và không công nhận số tiền 1,628 tỷ won (1,5 triệu USD) mà Samsung tài trợ cho Trung tâm năng khiếu thể thao mùa đông và khoản 20,4 tỷ won (19,1 triệu USD) tài trợ cho quỹ Mir và quỹ K-Sports là tiền hối lộ. Tức tòa không công nhận có tội đối với hành vi “nhờ vả bất chính” giữa bà Park với Samsung. Tuy nhiên, số tiền 7 tỷ won (6,5 triệu USD) mà tập đoàn Lotte đã tài trợ với danh nghĩa chi phí xây dựng cơ sở thể thao tại thành phố Hanam (tỉnh Gyeonggi) thuộc quỹ K-sports đều bị tòa tuyên có tội đối với bà Park về việc đã gây sức ép và nhận hối lộ trung gian. Điều này có nghĩa là tòa án đã nhận định số tiền này được sử dụng để Lotte có được ưu tiên để được chọn kinh doanh chuỗi cửa hàng miễn thuế. Ngoài ra, tòa cũng tuyên có tội với tất cả các cáo buộc về “bản danh sách đen giới văn hóa”, loại các nghệ sĩ có khuynh hướng đối lập với chính giới khỏi hỗ trợ từ Chính phủ.



Dự đoán

Cựu Tổng thống Park Geun-hye đã vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm cùng ngày. Trước đó, bà Park đã từng tẩy chay tòa án do cho rằng cơ quan này đã quyết định kéo dài thêm thời hạn giam giữ đối với mình là hành động trả đũa. Nhóm luật sư biện hộ cho cựu Tổng thống Park cũng thể hiện lập trường lấy làm tiếc phán quyết sơ thẩm của tòa án. Về vấn đề kháng cáo, nhóm luật sư biện hộ sẽ thông báo sau khi xác nhận với bà Park. Hiện cựu Tổng thống Park Geun-hye đang từ chối gặp nhóm luật sư biện hộ.