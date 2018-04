Thị trưởng đương nhiệm thành phố Seoul Park Won-soon tuyên bố tái tranh cử

Thị trưởng đương nhiệm thành phố Seoul Park Won-soon hôm 12/4 mở cuộc họp báo tại trụ sở của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành để tuyên bố tái tranh cử, chính thức quyết định tham gia giành vị trí ứng cử viên đại diện đảng tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử địa phương 13/6 tới. Như vậy, Thị trưởng Park sẽ thử sức để tiếp tục giành chiếc ghế Thị trưởng thành phố Seoul nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.



Thị trưởng thành phố Seoul đương nhiệm tái tranh cử

Trước khi tuyên bố tái tranh cử ông Park Won-soon đã đến Nghĩa trang quốc gia Seoul, thăm viếng mộ phần của cố Tổng thống Kim Dae-jung. Thị trưởng Park Won-soon đã tuyên bố tranh cử với đề xuất về “cuộc cách mạng 10 năm Seoul”. Đây là thông điệp kêu gọi sự ủng hộ của cử tri để ông có thể tiếp tục dẫn dắt thành phố Seoul thêm 4 năm nữa, hoàn thành mục tiêu tầm nhìn của Seoul là đặt yếu tố con người lên hàng đầu. Thị trưởng Park đã đắc cử chức Thị trưởng thành phố Seoul sau khi tham gia tranh cử với tư cách là một ứng cử viên độc lập tại cuộc bầu cử bổ sung cho chiếc ghế Thị trưởng bị bỏ trống do cựu Thị trưởng Oh Se-hoon từ chức vào năm 2011. Sau đó, ông tiếp tục đại diện cho đảng đối lập Dân chủ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử địa phương năm 2014, và đã tái đắc cử.



Cuộc chiến quyết liệt giành vị trí ứng cử viên tranh chức Thị trưởng thành phố Seoul trong đảng cầm quyền

Có ba nghị sĩ sẽ tham gia vào “cuộc chiến” để giành được vị trí ứng cử viên đại diện đảng Dân chủ đồng hành tranh chức Thị trưởng thành phố Seoul. Đối thủ cạnh tranh với Thị trưởng Park Won-soon là nghị sĩ Park Young-sun, và nghị sĩ Woo Sang-ho. Vòng tranh cử đầu tiên trong nội bộ đảng sẽ diễn ra từ ngày 18/4 đến 20/4. Nếu các ứng cử viên không giành được quá nửa số phiếu ủng hộ, một cuộc bỏ phiếu cuối cùng sẽ được tiến hành trong hai ngày 23/4 và 24/4.



Thị trưởng Park Won-soon cho biết sẽ không trực tiếp đối phó trước những công kích của những đối thủ còn lại, mà vẫn theo chiến lược tập trung vào triển vọng của bản thân. Trong khi đó, nghị sĩ Park Young-sun và nghị sĩ Woo Sang-ho lại đang nhấn mạnh đến thái độ tiêu cực của dư luận về việc Thị trưởng Park Won-soon sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba, cũng như sự lãnh đạo yếu kém của ông, cho rằng nếu Thị trưởng Park được chọn làm ứng cử viên, thì ông sẽ thất bại trong cuộc bầu cử địa phương 13/6.

Mặt khác, ông Ahn Cheol-soo, Chủ tịch Ủy ban tuyển dụng nhân tài của đảng đối lập Tương lai chính nghĩa đã chính thức tuyên bố tranh cử chức vị trí này.



Ứng cử viên của đảng đối lập Hàn Quốc tự do là ông Kim Moon-soo, từng giữ chức Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi.

Thị trưởng Park Won-soon tự tin rằng ông sẽ giành được sự ủng hộ tuyệt đối của cử tri, và hiện đang tập trung vào những cam kết tranh cử của mình. Ông cũng khẳng định mình sẽ giành được quá nửa số phiếu ủng hộ trong vòng tranh vị trí ứng cử viên đầu tiên trong nội bộ đảng. Trong khi đó, các đối thủ của ông lại đưa ra nhận định rằng Thị trưởng Park sẽ gặp khó khăn nếu tiếp tục tái đắc cử, hay sẽ không giành được thắng lợi tại cuộc bầu cử địa phương chính thức để giành được được vị trí ứng cử viên đại diện cho đảng tham gia tranh cử.



Tầm quan trọng của vị trí Thị trưởng thành phố Seoul

Cuộc bầu cử vị trí Thị trưởng thành phố Seoul được xem như là một thước đo quyết định thắng bại của cuộc bầu cử địa phương diễn ra trên toàn quốc. Vị trí Thị trưởng thành phố Seoul cũng là một bàn đạp chính trị để có thể vươn tới những hoài bão lớn hơn. Điển hình là cựu Tổng thống Lee Myung-bak đã đắc cử chức Tổng thống nhờ vào chức Thị trưởng thành phố Seoul mà ông từng giữ trước đó. Do đó, chiếc ghế Thị trưởng thành phố Seoul có một ý nghĩa rất lớn đối với những cá nhân cũng như ứng cử viên của các chính đảng. Đặc biệt là đối với đảng cầm quyền, cuộc chiến giành vị trí ứng cử viên đại diện đảng tham gia tranh cử sẽ càng khốc liệt hơn.