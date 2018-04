Lãi suất cơ bản tại Hàn Quốc tiếp tục bị đóng băng ở mức 1,5%

BOK tiếp tục đóng băng lãi suất

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm 12/4 đã mở cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ và quyết định tiếp tục duy trì mức lãi suất cơ bản ở mức 1,5%/năm. Đây là lần thứ ba liên tiếp Ủy ban chính sách tiền tệ tiếp tục đóng băng lãi suất kể từ sau lần tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25% vào tháng 11 năm ngoái. Như vậy, lãi suất cơ bản của Hàn Quốc vẫn thấp hơn so với Mỹ sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất cơ bản trong tháng 3 vừa qua.



Nguyên nhân

Việc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc tiếp tục đóng băng lãi suất vốn đã được giới tài chính dự đoán từ trước. Đa số các cơ quan phân tích tài chính đều đánh giá rằng BOK vẫn chưa có đủ động lực để tăng thêm lãi suất cơ bản. Nguyên nhân đầu tiên là do lạm phát, một trong những thước đo quan trọng để quyết định mức lãi suất cơ bản, thấp hơn so với mức triển vọng. Tỷ lệ lạm phát tiêu dùng trong quý I năm nay ở Hàn Quốc thấp hơn 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, là mức thấp nhất tính từ quý III năm 2016. Con số này thấp hơn so với mức triển vọng 1,5% trong nửa đầu năm nay mà BOK đã đưa ra, báo hiệu xu thế hồi phục kinh tế trong nước chậm chạp.

Tình hình tuyển dụng cũng đang hết sức tồi tệ. Số lao động có việc làm trong tháng 3 chỉ tăng 112.000 người so với cùng thời điểm năm ngoái, duy trì mức tăng 100.000 người trong tháng thứ hai liên tiếp. Tỷ lệ người thất nghiệp trong tháng trước cũng ghi nhận ở mức thấp nhất trong vòng 17 năm qua.

Bên cạnh đó, triển vọng kinh tế trong tương lai cũng không mấy sáng sủa. Ngày càng có nhiều biến số có thể là một gáo nước lạnh dội vào sự gia tăng sức nóng của xu thế hồi phục kinh tế tại Hàn Quốc. Đầu tiên là mối lo ngại rằng cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể giáng một “đòn chí mạng” vào nền kinh tế của Hàn Quốc vốn tập trung vào xuất khẩu. Áp lực tăng giá đồng won Hàn Quốc do tác động của xu hướng bảo hộ mậu dịch của Mỹ cũng là một yếu tố bất an. Ngoài ra, sự chệnh lệch giá trị đồng won so với đồng đô-la Mỹ sẽ càng lớn hơn trong bối cảnh Mỹ đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất cơ bản. Tại Hàn Quốc, tốc độ gia tăng nợ hộ gia đình vẫn ở mức cao, là một “ngòi nổ” cho nền kinh tế trong nước.



Triển vọng

Tuy nhiên, vẫn có nhiều yếu tố lạc quan như các tour du lịch theo đoàn đến Hàn Quốc của Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động lại, Chính phủ thông qua ngân sách bổ sung để tạo việc làm cho tầng lớp thanh niên, bán đảo Hàn Quốc đã chuyển sang cục diện đối thoại. Dù vậy, so với những yếu tố lạc quan trên, hiện vẫn tồn tại nhiều yếu tố bất an hơn khiến Ngân hàng trung ương Hàn Quốc không thể nâng lãi suất cơ bản.