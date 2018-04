Tổng thống Nga kỳ vọng về cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Nga trong tháng 6

Đánh giá và kỳ vọng về Hàn Quốc của Tổng thống Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11/4 (theo giờ địa phương) đã tham dự lễ trình Quốc thư của tân Đại sứ 17 nước, trong đó có Hàn Quốc, tại Mát-xcơ-va. Theo thứ tự thời gian nhậm chức, Đại sứ Hàn Quốc tại Nga Woo Yoon-keun là người thứ tư trình Quốc thư lên Tổng thống Putin. Phát biểu trong buổi lễ, Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ sự kỳ vọng về cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong tháng 6. Tổng thống Putin đánh giá tích cực về việc Mát-xcơ-va và Seoul vẫn đang duy trì mối quan hệ hữu nghị song phương tốt đẹp. Ông Putin cũng nhắc đến việc những nhà đầu tư của Hàn Quốc đang tham gia chương trình gia tăng phát triển vùng Viễn Đông của Nga, đồng thời bày tỏ sự hài lòng về việc quy mô thương mại giữa Nga và Hàn Quốc trong năm ngoái tăng đến 27%, vượt quá 19 tỷ USD. Bên cạnh đó, Tổng thống Vladimir Putin còn cho biết sẽ thảo luận những vấn đề nổi cộm với Tổng thống Moon Jae-in, bao gồm cả hợp tác song phương và tình hình chính trị trên bán đảo Hàn Quốc khi ông Moon tới thăm chính thức Nga vào tháng 6 tới.



Tầm ảnh hưởng và sức mạnh quyền lực của Tổng thống Putin

Tổng thống Vladimir Putin đã bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống Nga lần thứ tư sau khi chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 3 vừa qua. Ông Putin là người đi theo đường lối xây dựng một “nước Nga mạnh mẽ”, đối đầu với Mỹ. Trên thực tế, một cuộc chiến tranh ủy nhiệm (proxy war) giữa Nga và Mỹ đang diễn ra trên chiến trường Syria. Chiến tranh ủy nhiệm là loại hình chiến tranh được tiến hành bằng cách thông qua lực lượng của một hoặc nhiều nước khác. Trong cuộc chiến này, Nga đã tăng cường hợp tác với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ để gây ảnh hưởng tối đa lên khu vực Trung Đông. Bên cạnh đó, Mát-xcơ-va còn liên tiếp nâng cao tiếng nói của mình trong các vấn đề nổi cộm trên thế giới. Từ đó, khi bất kỳ một vấn đề mang tính quốc tế nào xảy ra, các nước cần phải hỏi ý kiến của Tổng thống Nga. Đây cũng là cách Tổng thống Putin kêu gọi sự ủng hộ của cử tri trong nước, để ông có được “quyền lực tuyệt đối”.



Triển vọng

Cục diện trên cũng gây ảnh hưởng đến tình thế trên bán đảo Hàn Quốc. Nga là một trong sáu nước thành viên tham gia Vòng đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, nhưng lại có tiếng nói yếu thế hơn do chịu sức ép từ Trung Quốc. Ngoài ra, Mát-xcơ-va hiểu sâu sắc về vùng Viễn Đông, và đang duy trì mối quan hệ song phương chặt chẽ với Bắc Kinh. Do đó, khi Tổng thống Putin bắt đầu nhiệm kỳ mới, vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc dự kiến sẽ có tiến triển tích cực hơn. Đối với Hàn Quốc, để đạt được phi hạt nhân hóa và xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, Seoul cần phải có sự hợp tác chặt chẽ với Mát-xcơ-va. Đây là một trong những lý do khiến dư luận hết sức quan tâm về kết quả của chuyến thăm Nga trong tháng 6 của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.