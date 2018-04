Chánh văn phòng an ninh Phủ Tổng thống Hàn Quốc có cuộc họp đầu tiên với người đồng cấp mới của Mỹ

Cuộc họp giữa lãnh đạo an ninh Hàn Quốc và Mỹ

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong hôm 12/4 đã đến thăm Nhà Trắng (Mỹ) và có cuộc gặp với tân Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton trong vòng một tiếng. Cuộc họp lần này mang tính chất một buổi “chào hỏi” do Mỹ mới thay đổi lãnh đạo ngành an ninh. Tuy nhiên, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới, cuộc gặp trên của lãnh đạo an ninh Hàn-Mỹ không chỉ là cuộc “chào hỏi” đơn thuần mà có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc thiết lập đường dây đối thoại giữa lãnh đạo an ninh hai bên, đồng thời bắt tay ngay vào việc thảo luận. Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Shotaro Yachi cũng đang trong chuyến thăm Mỹ nhưng cuộc hội đàm giữa người đứng đầu an ninh ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đã không được tổ chức.



Nội dung cuộc họp

Chánh văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong cho biết hai bên đã thảo luận phương án nhằm đưa các cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và Mỹ-Triều đi đến thành công. Bên cạnh đó, lãnh đạo an ninh hai nước cũng trao đổi nhiều ý kiến về các biện pháp để tiến tới giải trừ hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc thành công trong hòa bình. Đánh giá về cuộc gặp, Chánh văn phòng Chung cho biết ông và Cố vấn Bolton đã chia sẻ nhiều nội dung hữu ích, song không đề cập cụ thể về phương án phi hạt nhân hóa, cũng như việc hai bên có thảo luận về địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hay không.



Dự đoán

Tân Cố vấn an ninh Nhà Trắng John Bolton nhậm chức vào hôm 9/4 vừa qua. Ông là người có xu hướng bảo thủ, theo đuổi đường lối cứng rắn với Bắc Triều Tiên. Do đó, khi ông được chọn vào vị trí Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể sẽ bị trì hoãn hoặc hủy bỏ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9/4 đã đập tan những mối lo ngại trên với tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ được tiến hành vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới. Tuy nhiên, Washington có vẻ chắc chắn sẽ mang lập trường hết sức cứng rắn trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều do hàng ngũ an ninh ngoại giao mới của Mỹ dưới sự dẫn dắt của tân Cố vấn an ninh John Bolton đều là những người theo lập trường cứng rắn. Nhiều ý kiến cho rằng việc lãnh đạo an ninh Hàn Quốc và Mỹ thảo luận chặt chẽ và tạo sự tin tưởng lẫn nhau là vô cùng quan trọng.