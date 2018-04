Hàn Quốc tưởng niệm bốn năm ngày xảy ra thảm họa chìm tàu Sewol

Các lễ tưởng niệm bốn năm xảy ra thảm họa chìm tàu Sewol

Tròn bốn năm ngày xảy ra thảm họa chìm tàu Sewol, hôm 16/4, Bộ Hải dương và thủy sản và Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã đồng chủ quản tổ chức lễ tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa này tại Công viên giải trí Hwarang, thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi. Lễ tưởng niệm được bắt đầu với lễ cầu siêu di chuyển bài vị và di ảnh của những nạn nhân đặt ở bàn thờ chung sang bàn thờ nơi tiến hành lễ tưởng niệm. Tiếp đến là phần báo cáo về nguyên nhân xảy ra thảm họa tàu Sewol, điếu văn, nghi thức tôn giáo và dâng hoa tưởng niệm. Tham dự sự kiện trên có Thủ tướng Lee Nak-yon, Phó Thủ tướng phụ trách xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Kim Sang-gon, cùng các lãnh đạo của phe cầm quyền và phe đối lập, nhưng lại vắng mặt đại diện của đảng Hàn Quốc tự do.

Vào cùng thời gian trên, một lễ tưởng niệm tương tự cũng được tổ chức tại Công viên Gia đình, thành phố Incheon. Trong số 43 nạn nhân là người dân thường thiệt mạng trong thảm họa chìm tàu Sewol, có 11 người vẫn chưa được tổ chức lễ truy điệu vào năm 2014. Lễ truy điệu được tiến hành theo trình tự gồm an vị di ảnh của nạn nhân, trình diễn các điệu múa cầu siêu, phút mặc niệm dành cho người đã khuất. Tham dự buổi lễ này có Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Kim Boo-kyum, Thị trưởng thành phố Incheon Yoo Jeong-bok, cùng các ủy viên Hội đồng quận, huyện thành phố Incheon.



Thảm họa chìm tàu Sewol

Tàu chở khách Sewol có trọng tải 6.825 tấn đã gặp nạn tại vùng biển Jindo (tỉnh Nam Jeolla) khi đang trên đường đi từ thành phố Incheon đến đảo Jeju. Thảm họa chìm tàu đã khiến 304 người trên tổng số 476 người trên tàu thiệt mạng, bao gồm thủy thủ đoàn và hành khách. Trong đó, đa số khách trên tàu là học sinh và giáo viên trường trung học phổ thông Danwon ở thành phố Ansan đang trong chuyến đi thực tế đến đảo Jeju. Thân tàu Sewol đã được trục vớt vào tháng 4 năm 2017, ba năm sau khi xảy ra sự cố chìm tàu. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra nguyên nhân và tìm kiếm thi thể của các nạn nhân xấu số.



Cam kết của Tổng thống Hàn Quốc

Nhân dịp này, hôm 15/4, thông qua trang mạng xã hội cá nhân, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết sẽ làm sáng tỏ chân tướng sự việc, cũng như tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm thi thể những nạn nhân mất tích. Tổng thống Moon cũng nhấn mạnh đến sự tôn nghiêm và an toàn đối với tính mạng của người dân. Ông khẳng định các cuộc biểu tình thắp nến, những điểm khởi đầu thay đổi đất nước Đại Hàn Dân Quốc đều bắt đầu từ vụ chìm tàu Sewol, và đây cũng trở thành bàn đạp để thôi thúc người dân suy nghĩ lại về nền chính trị. Ngoài ra, Tổng thống Moon Jae-in còn cho biết Ủy ban điều tra thân tàu Sewol và Ủy ban điều tra đặc biệt về thảm họa tàu Sewol sẽ làm sáng tỏ đến cùng sự thật về thảm họa này.