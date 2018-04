Triển vọng về kinh tế theo cảm nhận của các doanh nghiệp Hàn Quốc đạt mức cao nhất sau ba năm

Triển vọng về kinh tế theo cảm nhận của các doanh nghiệp chế tạo tại Hàn Quốc lần đầu tiên đạt mức cao nhất sau ba năm, song vẫn còn phải xem xét thêm về khả năng phục hồi nền kinh tế do còn tồn tại nhiều nguy cơ.



Chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp đạt 97 điểm

Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) hôm 17/4 đã công bố kết quả điều tra về chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp (BSI-Business Survey Index) trong quý II năm 2018. BSI là chỉ số về tình hình nền kinh tế theo cảm nhận của các doanh nghiệp. Chỉ số BSI vượt quá 100 điểm có nghĩa là có nhiều doanh nghiệp dự đoán nền kinh tế trong quý kế tiếp sẽ tiến triển hơn.

Cuộc điều tra đã được thực hiện đối với khoảng 2.200 doanh nghiệp ngành chế tạo trên toàn Hàn Quốc. Kết quả cho thấy chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp đạt 97 điểm, cao hơn 11 điểm so với quý trước, và là mức cao nhất kể từ sau khi đạt được 97 điểm vào quý II năm 2015. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn không vượt mức 100 điểm trong 15 quý liên tiếp kể từ sau khi đạt 103 điểm vào quý III năm 2014.

Kết quả điều tra lần này cho thấy số doanh nghiệp đưa ra triển vọng tích cực là 24,7%, trong khi có 27,3% đưa ra triển vọng tiêu cực, và 48% doanh nghiệp cho rằng nền kinh tế sẽ phát triển tương đương trong quý sau.



Chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp theo từng ngành nghề

Nhóm doanh nghiệp thuộc ngành công nghệ thông tin và gia dụng đã đưa ra triển vọng tích cực nhất về kinh tế trong quý tới với chỉ số BSI đạt 112 điểm, do nhu cầu ngày càng cao về thiết bị bán dẫn như điện thoại thông minh, trí tuệ nhân tạo, mạng internet của đồ vật, và dịch vụ điện toán đám mây. Tuy nhiên, Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc giải thích rằng “sức nóng này” không được lan tỏa khắp các ngành nghề. Ngoài ra, các doanh nghiệp kinh doanh ngành lọc hóa dầu cũng đưa ra triển vọng tích cực về nền kinh tế trong quý II với chỉ số BSI đạt 101 điểm.

Trong khi đó, ngành xuất khẩu chủ chốt như thép, xe hơi, đóng tàu lại đưa ra triển vọng không mấy sáng sủa về nền kinh tế trong quý sau. Chỉ số BSI của ngành thép, ngành đang chịu cú sốc bởi hạn mức nhập khẩu thép của Mỹ, chỉ đạt 84 điểm. Ngành sản xuất xe hơi đưa ra chỉ số BSI là 88 điểm vì vấp phải nhiều khó khăn, phát sinh từ kết quả kinh doanh yếu kém của các doanh nghiệp sản xuất xe ô tô hoàn chỉnh, cũng như quyết định đóng cửa nhà máy sản xuất xe ô tô của công ty GM Hàn Quốc tại Gunsan (tỉnh Bắc Jeolla). Chỉ số BSI của ngành đóng tàu, ngành đang đối diện với thách thức từ việc tái cơ cấu, chỉ có 66 điểm. Ngành này đang rơi vào tình trạng khó khăn do nhà máy đóng tàu ở thành phố Gunsan của công ty công nghiệp nặng Hyundai ngừng hoạt động.



Yếu tố rủi ro

Điều khiến các doanh nghiệp tại Hàn Quốc lo lắng nhất chính là xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay. Những yếu tố rủi ro tiếp đó là sự thay đổi môi trường lao động, tình hình biến động của tỷ giá hối đoái, và khả năng tăng lãi suất cơ bản trong nước. Có đến 48,8% các doanh nghiệp cho rằng môi trường xuất khẩu so với năm năm trước đây đã trở nên tồi tệ hơn, trong khi chỉ có 18,2% doanh nghiệp đánh giá tình hình xuất khẩu có nhiều dấu hiệu cải thiện.