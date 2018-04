Phủ Tổng thống Hàn Quốc tiếp nhận đơn xin từ chức của Giám đốc Cơ quan giám sát tài chính

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 17/4 đã nhận đơn từ chức của Giám đốc Cơ quan giám sát tài chính (FSS) Kim Ki-sik. Giám đốc Kim đã nộp đơn từ chức sau khi Ủy ban quản lý bầu cử trung ương xác nhận ông có hành vi vi phạm Luật bầu cử công chức Nhà nước vào hôm 16/4 do đã đóng góp một khoản tiền cho một phòng nghiên cứu mà ông đứng đầu khi còn là nghị sĩ Quốc hội.



Vấn đề tranh cãi xung quanh Giám đốc Cơ quan giám sát tài chính

Ông Kim Ki-sik đã vấp phải nhiều tranh cãi về tư cách đạo đức kể từ khi được Tổng thống chỉ định làm Giám đốc Cơ quan giám sát tài chính. Thậm chí, những tranh cãi này càng trở nên gay gắt hơn sau khi ông nhậm chức vào hôm 2/4 vừa qua. Ông Kim bị cáo buộc là đã đi công tác nước ngoài cùng với trợ lý thực tập bằng nguồn tài trợ của các cơ quan phụ trách giám sát khi ông này làm nghị sĩ Quốc hội khóa XIX. Theo đó, phe đối lập đã yêu cầu Giám đốc Kim từ chức vì cho rằng đây là hành vi vi phạm Luật bầu cử công chức Nhà nước, trong khi phe cầm quyền muốn bao che cho ông Kim, khiến chính giới rơi vào tình trạng mâu thuẫn sâu sắc.



Hơn nữa, trong bối cảnh trên, Giám đốc Kim Ki-sik còn bị nghi ngờ đã tự đóng góp khoản tiền 50 triệu won (46.737 USD) cho một phòng nghiên cứu do ông đứng đầu trong khoảng thời gian sắp hết nhiệm kỳ nghị sĩ Quốc hội. Điều này càng khiến cho chính giới, vốn đang đối đầu do vụ bê bối liên quan đến ông Kim Ki-sik, càng thêm rối ren hơn, và dư luận cũng trở nên gay gắt hơn. Cuối cùng, Tổng thống Moon Jae-in đã yêu cầu Ủy ban quản lý bầu cử trung ương xác nhận xem hành vi của Giám đốc Kim Ki-sik là có vi phạm hay không. Đồng thời, Tổng thống Moon cho biết sẽ bãi nhiệm ông Kim nếu phát hiện ông này có hành vi phi pháp.



Kết luận của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương khẳng định việc Giám đốc Kim Ki-sik đã tự đóng góp khoản tiền 50 triệu won (46.737 USD) với danh nghĩa là "chi phí hoạt động đặc biệt", vượt quá phạm vi so với trước đó là vi phạm điều 113 Luật bầu cử công chức Nhà nước. Theo luật này, nghị sĩ Quốc hội góp tiền hay trả tiền trợ cấp nghỉ việc cho trợ lý vào cuối nhiệm kỳ Quốc hội trong phạm vi mà trước đó đã nộp, sẽ không vi phạm luật, song nếu vượt quá phạm vi này sẽ vi phạm Luật bầu cử công chức Nhà nước. Trường hợp nhận tiền tài trợ của cơ quan phụ trách giám sát để đi công tác nước ngoài không được quy định rõ là hành vi phạm pháp. Do đó, hành vi vi phạm Luật bầu cử công chức Nhà nước là rõ ràng, còn mục đích công tác nước ngoài, phạm vi tiền tài trợ, lịch trình công tác cần phải xem xét lại.



Khó khăn

Ông Kim Ki-sik vốn là một nhà hoạt động tham gia phong trào vận động của người dân thuộc tổ chức dân sự có xu hướng tiến bộ mang tên Đoàn kết nhân dân tham gia dân chủ (PSPD-People's Solidarity for Participatory Democracy), sau đó trở thành nghị sĩ Quốc hội khóa XIX và được chỉ định làm Giám đốc FSS. Do đó, ông được kỳ vọng sẽ xúc tiến cải cách tài chính một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông đã phải từ chức vì những vấn đề liên quan đến đạo đức, một chuẩn mực quan trọng nhất cho vị trí trên. Theo đó, việc cải cách tài chính đã vấp phải những khó khăn cản trở, và Phủ Tổng thống phải nhanh chóng bắt tay vào việc lựa chọn nhân sự tiếp quản vị trí Giám đốc Cơ quan giám sát tài chính.