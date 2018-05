Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể được tổ chức tại Bàn Môn Điếm

Làng đình chiến Bàn Môn Điếm bất ngờ trở thành địa điểm được Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc làm nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra trong tháng 5. Nguyên nhân được cho là do làng đình chiến Bàn Môn Điếm là nơi có ý nghĩa tượng trưng lớn hơn bất cứ một địa điểm nào khác. Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhận định điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn.



Bàn Môn Điếm được cân nhắc làm nơi tổ chức Hội nghị thuợng đỉnh Mỹ Triều

Trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari hôm 30/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang cân nhắc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Ông Trump nhận định nếu cuộc gặp thượng đỉnh với Bắc Triều Tiên được tiến hành tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm chứ không phải là tại một nước thứ ba nào khác, thì đây sẽ là một sự kiện rất trọng đại. Ngoài ra, trên tài khoản cá nhân trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Donald Trump còn hỏi ngỏ rằng mặc dù Washington đang cân nhắc rất nhiều địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều nhưng phải chăng Ngôi nhà Hòa bình và Ngôi nhà Tự do nằm ở biên giới liên Triều mang tính đại diện, quan trọng và bền vững hơn bất kỳ một quốc gia thứ ba nào khác hay không. Mặc dù đây chỉ là một câu hỏi mang hình thức thăm dò ý kiến dư luận nhưng có thể nói Bàn Môn Điếm đang được Washington ưu tiên cân nhắc hơn bao giờ hết. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump đề cập đến việc lựa chọn địa điểm tiến hành Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về vấn đề này, và truyền đạt với phía Bắc Triều Tiên thông qua Tổng thống Hàn Quốc.



Các địa điểm ứng cử cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Trong thời gian qua có rất nhiều địa điểm được đề xuất làm nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Trong đó, Washington và Bình Nhưỡng đã bị loại đầu tiên vì lý do có thể tạo gánh nặng về mặt chính trị cho cả hai nhà lãnh đạo. Do đó, các đề cử khác đã được đưa ra như Singapore, Ulaanbaatar (Mông Cổ), Geneva (Thụy Sỹ), Stockholm (Thụy Điển) và đảo Guam. Gần đây, nhiều ý kiến dự đoán rằng có khả năng cao Singapore sẽ được chọn làm địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.



Nguyên nhân Mỹ cân nhắc làng đình chiến Bàn Môn Điếm

Ngay sau khi Tổng thống Donald Trump chấp nhận đề nghị về cuộc họp thượng đỉnh với Bắc Triều Tiên, làng đình chiến Bàn Môn Điếm đã là một “ứng cử viên” nặng ký cho địa điểm tổ chức cho cuộc gặp này. Tuy nhiên, do mang tính tượng trưng cao, Bàn Môn Điếm đã vấp phải ít nhiều sự e ngại trong Chính phủ Mỹ. Bởi điều này có thể làm giảm đi ý nghĩa của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, cũng như khắc họa một cách đậm nét vai trò trung gian của phía Hàn Quốc. Tuy nhiên, hiện tại, với nhiều lý do khác nhau đã khiến bầu không khí chuyển hướng sang ưu tiên lựa chọn Bàn Môn Điếm cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Đầu tiên, sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, từ một biểu tượng cho chiến tranh lạnh và sự chia cắt, Bàn Môn Điếm đã nhanh chóng nổi lên trở thành một biểu tượng cho hòa bình. Ngoài ra, nhiều ý kiến còn đề cập đến cả giải thưởng Nobel Hòa bình dành cho Tổng thống Donald Trump sau sự kiện này. Bên cạnh đó, đảng đối lập Dân chủ tại Mỹ cũng đã bắt đầu đánh giá tích cực các chính sách liên quan đến bán đảo Hàn Quốc của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump có vẻ đã đưa vào phần nào những đề xuất và cân nhắc cụ thể của Tổng thống Moon Jae-in trong các phán đoán của mình. Đêm 28/4, Tổng thống Moon đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, chia sẻ ý kiến liên quan tới hai đến ba địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Các cân nhắc cụ thể ở đây là địa điểm có thể nhanh chóng và dễ dàng chuẩn bị cảnh vệ hay nghi lễ.