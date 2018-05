Bình Nhưỡng thống nhất theo múi giờ Seoul từ ngày 5/5

Miền Bắc điều chỉnh múi giờ từ 5/5 tới

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên hôm 30/4 đã đăng tải quyết định của Ủy ban thường trực Hội đồng nhân dân tối cao về việc điều chỉnh múi giờ của miền Bắc theo múi giờ của Seoul bắt đầu từ ngày 5/5 tới. Tờ báo này còn cho biết quyết định trên của Bình Nhưỡng là dựa trên thỏa thuận bằng miệng giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un về vấn đề thống nhất múi giờ hai miền Nam-Bắc tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4 vừa qua.



Múi giờ trên bán đảo Hàn Quốc

Múi giờ của Hàn Quốc được lấy theo giờ chuẩn quốc tế UTC+09:00 dựa vào tiêu chuẩn múi giờ 135 độ kinh Đông, cùng múi giờ với Nhật Bản. Kinh độ đi qua trung tâm của bán đảo Hàn Quốc là 127 độ 30 phút. Do đó, khi lần đầu tiên áp dụng múi giờ chuẩn vào ngày 1/4/1908, múi giờ trên bán đảo Hàn Quốc đã được lấy theo múi giờ UTC+08:30, muộn hơn 30 phút so với hiện nay. Tuy nhiên, trong thời kỳ đế quốc Nhật chiếm đóng, vào năm 1912, Phủ Tổng đốc của thực dân Nhật trên bán đảo Hàn Quốc đã đổi giờ chuẩn theo múi giờ của Nhật Bản. Sau khi giải phóng, ngày 21/3/1954, Hàn Quốc đã đổi lại theo múi giờ UTC+08:30, nhưng sau đó lại quyết định quay về múi giờ UTC+09:00 vào ngày 10/8/1961. Bắc Triều Tiên khi đó đã sử dụng cùng múi giờ với Hàn Quốc nhưng nước này đã bất ngờ đổi sang múi giờ UTC+08:30 vào ngày 15/8/2015, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, nhằm nhấn mạnh tính tự chủ. Điều này đã khiến cho múi giờ của hai miền Nam-Bắc bán đảo Hàn Quốc bị chênh lệch nhau 30 phút. Hàn Quốc vẫn tiếp tục sử dụng múi giờ 135 độ kinh Đông, với lý do có tính thực tiễn cao.



Kỳ vọng

Trong buổi họp báo hôm 29/4, Cố vấn phụ trách đối thoại với người dân của Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Young-chan cho biết miền Bắc đã quyết định thống nhất điều chỉnh theo múi giờ Seoul do chính nước này đã đột ngột thay đổi trước đó. Điều này đã cho thấy quyết tâm của Bình Nhưỡng trong việc triển khai nhanh chóng những nội dung thỏa thuận trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vừa qua. Theo đó, nhiều ý kiến dự đoán rằng đây là “đèn xanh” trong việc thực hiện các nội dung hai miền Nam-Bắc đã nhất trí như phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Động thái trên còn mang một thông điệp gián tiếp nhằm hối thúc Seoul nhanh chóng có các biện pháp pháp lý và cơ chế để thực hiện các thỏa thuận giữa hai miền.

Ngoài ra, quá trình miền Bắc đưa ra quyết định trên cũng thu hút sự quan tâm của dư luận. Các chuyên gia đánh giá rằng miền Bắc đã thể hiện được diện mạo của một quốc gia bình thường khi đã đưa ra quyết định trên thông qua Hội đồng nhân dân tối cao, tức Quốc hội, chứ không phải là một quyết định đơn phương từ một phía nào. Theo đó, Tuyên bố Bàn Môn Điếm có khả năng sẽ được Hội đồng nhân dân tối cao chấp thuận. Phía Hàn Quốc dự kiến cũng tiến hành các thủ tục chính thức đối với Tuyên bố Bàn Môn Điếm như thẩm định tại Quốc hội, được Quốc hội và Tổng thống phê chuẩn, công bố với toàn dân.