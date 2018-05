Năng suất lao động theo giờ của Hàn Quốc ở mức thấp nhất trong các nước OECD

Năng suất lao động theo giờ của Hàn Quốc trong năm 2017

Theo số liệu thống kê của Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD), năng suất lao động theo giờ, tức Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo giờ trên một đơn vị người lao động của Hàn Quốc trong năm 2017 là 34,3 USD, tăng 1,4 USD so với năm trước đó. Năng suất lao động theo giờ của Hàn Quốc đang tăng liên tục mỗi năm sau khi lần đầu tiên đạt mức 30 USD vào năm 2011. Tỷ lệ gia tăng so với năm trước cũng đạt mức cao nhất kể từ sau khi tăng 1,6 USD vào năm 2010. Điều này được phân tích là do chịu ảnh hưởng lớn từ việc giảm số lượng lao động sau khi doanh nghiệp tiến hành tái cơ cấu, tinh giản biên chế, cũng như sự bùng nổ của lĩnh vực bất động sản.



Năng suất lao động theo giờ của Hàn Quốc so với các nước trong OECD

Bất chấp tình hình cải thiện vẫn đang tiếp tục như trên, năng suất lao động theo giờ của Hàn Quốc vẫn thấp hơn rất nhiều so với những nước phát triển khác. Hàn Quốc xếp thứ 17 trên tổng số 22 nước thành viên của OECD về năng suất lao động theo giờ trong năm 2017, sau năm nước là Bồ Đào Nha, Hungari, Estonia, Hy Lạp, và Latvia. Đây được cho là mức không tương xứng với nước có quy mô kinh tế đứng top 10 thế giới. Theo Ngân hàng thế giới (WB), quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong năm 2016 là 1.411,2 tỷ USD, đứng thứ 11 thế giới. Tuy nhiên, năng suất lao động của Hàn Quốc chỉ bằng 38% của nước có năng suất lao động theo giờ đứng đầu OECD là Ai-len với 88 USD. Ngoài ra, năng suất lao động theo giờ của Hàn Quốc cũng thấp hơn rất nhiều so với Tây Ban Nha, nước có quy mô GDP ngang ngửa với Hàn Quốc, với 47,8 USD.



Nguyên nhân

Có nhiều nguyên nhân khiến năng suất lao động theo giờ của Hàn Quốc thấp. Một trong những nguyên nhân chính thu hút sự chú ý là “văn hóa tăng ca” khá khác biệt của Hàn Quốc. Theo tiêu chuẩn của OECD, thời gian làm việc bình quân của một người Hàn Quốc năm 2016 là 2.069 tiếng, cao hơn 305 tiếng so với con số bình quân của các nước thành viên là 1.764 tiếng. Đức là quốc gia có thời gian làm việc bình quân của một lao động thấp nhất với 1.363 tiếng, con số này của Pháp cũng chỉ đạt 1.472 tiếng. Trong khi đó, năng suất lao động theo giờ của Pháp và Đức lần lượt là 60 USD và 59,9 USD, cao gần gấp hai lần so với Hàn Quốc. Nhiều ý kiến chỉ ra rằng thời gian lao động quá nhiều đã khiến cho năng suất lao động theo giờ của Hàn Quốc bị giảm đi. Đặc biệt, khi tăng ca thì năng suất lao động sẽ thấp hơn so với thời gian lao động, kéo năng suất lao động theo giờ xuống thấp.