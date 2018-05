Vai trò của Seoul để Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đi đến thành công

Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/5 sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba tại thủ đô Washington, Mỹ. Đây cũng là cuộc gặp lần thứ tư của hai nhà lãnh đạo nếu tính cả lần gặp trong Khóa họp thứ 72 Đại hội đồng Liên hợp quốc vào hôm 22/9 năm ngoái.

Trong cuộc gặp cấp cao song phương, dự kiến, nhà lãnh đạo hai nước sẽ tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ với nhau về tình hình tiến triển trên bán đảo Hàn Quốc sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 27/4, cũng như thảo luận các vấn đề liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới. Phủ Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết lãnh đạo hai nước sẽ tái xác nhận tình hữu nghị và mối quan hệ đồng minh vững chắc Hàn-Mỹ, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm đưa tình thế trên bán đảo Hàn Quốc ngày càng có nhiều tiến triển tích cực hơn.



Nội dung trọng tâm của Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ

Nội dung trọng tâm của Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ lần này là hai bên sẽ thống nhất ý kiến về giải pháp phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc của Tổng thống Trump trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố mục tiêu của cuộc gặp sắp tới với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên là quyết định rõ thời điểm dỡ bỏ chương trình hạt nhân của miền Bắc. Tức đưa ra lộ trình giải trừ hạt nhân một cách rõ ràng ngay từ lần đàm phán đầu tiên, để có thể đạt được một thỏa thuận “trọn gói” chứ không phải giải quyết từng bước một. Đây là phương án không chỉ dừng lại ở mức chỉ nhận được cam kết của Bình Nhưỡng trong việc phi hạt nhân hóa toàn diện, mà là phương án nêu rõ mục tiêu, lộ trình, và kế hoạch thực hiện giải trừ hạt nhân theo từng giai đoạn. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton cũng nhấn mạnh rằng Washington đang xem xét mô hình phi hạt nhân hóa của Li-bi là giải trừ hạt nhân trước rồi bình thường hóa mối quan hệ song phương sau. Trong khi đó, Bình Nhưỡng có vẻ đang ưu tiên cho quá trình thực hiện phi hạt nhân hóa theo từng bước, mong muốn nhận được sự “bù đắp” một cách rõ ràng theo từng giai đoạn để bảo đảm cho nền kinh tế và thể chế của nước này. Có thể nói Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ là một “thỏa thuận lớn” của thế kỷ.



Vai trò của Seoul

Do đó, sự thành công của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều quả nhiên sẽ không thể thiếu vai trò kết nối của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Tổng thống Moon dự kiến sẽ nỗ lực gây dựng sự tin tưởng lẫn nhau giữa các bên, một trong những điều kiện thiết yếu để mang đến thành công cho “thỏa thuận thế kỷ” này. Đồng thời, Seoul đang tập trung xây dựng phương án phi hạt nhân hóa tốt nhất để Washington và Bình Nhưỡng có thể đạt được nhất trí. Ngoài ra, với việc cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ được tổ chức vào hôm 22/5, muộn hơn so với dự đoán, nên Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể sẽ diễn ra muộn hơn. Điều này cho thấy Washington và Bình Nhưỡng đang có cuộc đấu trí quyết liệt trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.