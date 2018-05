Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc khẳng định cần duy trì quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc

Cố vấn Moon Jung-in đính chính lập trường liên quan đến quân đội Mỹ đồn trú tại hàn Quốc

Cố vấn đặc biệt về vấn đề thống nhất, ngoại giao và an ninh Phủ Tổng thống Moon Chung-in hôm 3/5 đã đứng ra giải thích rằng ông chưa từng đề cập đến việc quân đội Mỹ rút khỏi Hàn Quốc. Đồng thời ông cho rằng việc quân đội Mỹ tiếp tục đồn trú tại Hàn Quốc là một điều hết sức cần thiết cho việc ổn định chính trị trong nước cũng như sự ổn định mang tính chiến lược trong khu vực Đông Bắc Á, ngay cả sau khi hai miền Nam-Bắc ký kết Hiệp định hòa bình. Ông Moon Chung-in đã bày tỏ lập trường như trên với các phóng viên ngay sau buổi tọa đàm kín do Hội đồng tư vấn thống nhất hòa bình dân chủ ở New York tổ chức.



Lập trường gây tranh cãi của cố vấn Moon Chung-in

Trong một bài viết đăng tải trên tờ "Chính sách đối ngoại" (Foreign Policy) chuyên về ngoại giao của Mỹ, ông Moon Chung-in đã bày tỏ ý kiến rằng nếu Hiệp định hòa bình bán đảo Hàn Quốc được ký kết thì sẽ khó có đủ căn cứ để duy trì lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Sau khi vấn đề trên gây xôn xao dư luận, Tổng thống Moon Jae-in đã trực tiếp đứng ra khẳng định rằng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc là vấn đề của đồng minh Hàn-Mỹ, không liên quan đến việc ký kết Hiệp định hòa bình. Ngoài ra, Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Im Jong-seok cũng đã gọi điện cho Cố vấn Moon Chung-in, đang trong chuyến thăm Mỹ, để truyền đạt lại lập trường của Tổng thống Moon. Đồng thời, Phủ Tổng thống Hàn Quốc còn “cảnh cáo” cố vấn Moon đừng để xảy ra xáo trộn.



Khẳng định của cố vấn Moon Jung-in

Cố vấn đặc biệt Moon Chung-in giải thích rằng ông chưa từng lên tiếng lập luận về việc quân đội Mỹ rút khỏi Hàn Quốc. Bản thân ông chỉ đưa ra nhận định rằng nếu Mỹ và Bắc Triều Tiên thiết lập mối quan hệ ngoại giao song phương thì Seoul và Washington sẽ cần phải bàn đến vấn đề quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc. Điều này chắc chắn sẽ vấp phải sự chỉ trích của phe bảo thủ, nên cần phải có sự chuẩn bị trước. Hơn nữa, cố vấn Moon cũng cho biết cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger bày tỏ ý kiến rằng vấn đề quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc sẽ trở thành chủ đề bàn bạc trong tương lai nhưng nếu Seoul mong muốn thì quân đội Mỹ vẫn sẽ tiếp tục đồn trú, đồng thời khẳng định điều quan trọng nhất là sự đồng thuận nội bộ trong nước tại Hàn Quốc về vấn đề này. Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 3/5 cũng cho biết lập trường và nhiệm vụ của Washington vẫn không thay đổi. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Washington có thể sẽ thảo luận vấn đề trên với Bình Nhưỡng. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng khẳng định Seoul vẫn giữ nguyên lập trường về vấn đề này.