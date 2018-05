Washington tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran

Tổng thống Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/5 đã tuyên bố chính thức rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran bất chấp sự phản đối của các nước đồng minh châu Âu, với nhận định rằng Washington có bằng chứng rõ ràng về việc I-ran đã nói dối. Tổng thống Trump nhấn mạnh thỏa thuận hạt nhân I-ran là một thỏa thuận “một chiều”, một “thảm họa tồi tệ”. Thỏa thuận hạt nhân I-ran được ký kết vào tháng 7 năm 2015, dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, giữa I-ran với sáu nước gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, và Trung Quốc. Thỏa thuận này có nội dung trọng tâm là I-ran từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, để đổi lấy việc sáu nước trên dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với nước Trung Đông này. Do rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran, Washington sẽ nối lại lệnh cấm vận với Tehran.



Nhận định của Tổng thống Mỹ về thỏa thuận hạt nhân I-ran

Ngay từ khi còn đang tranh cử Tổng thống, ông Donald Trump đã tuyên bố bãi bỏ thỏa thuận hạt nhân I-ran do trong đó không có nội dung hủy bỏ chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của I-ran. Ngoài ra, người đứng đầu Nhà Trắng còn chỉ ra rằng sau khi thời hạn 10 năm đến 15 năm kết thúc, thì các bên sẽ khó có thể ngăn cản được I-ran phát triển vũ khí hạt nhân. Đồng thời, ông Trump nhấn mạnh nền hòa bình đã không đến như kỳ vọng mà trong thời gian này ngân sách dành cho quân sự của I-ran tăng đến 40%.



Động thái của Mỹ nhắm đến Bắc Triều Tiên

Động thái rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran của Mỹ rõ ràng đang nhắm đến Bắc Triều Tiên. Chính phủ Mỹ cho biết sẽ xem đây là đòn bẩy để giải quyết hoàn toàn vấn đề hạt nhân của miền Bắc. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton nhấn mạnh đây là tín hiệu khẳng định Washington sẽ không chấp nhận một thỏa thuận không đầy đủ. Theo đó, các chuyên gia nhận định rằng quá trình đối thoại Mỹ-Triều để giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc sẽ nan giải. Bởi việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran đã cho thấy quyết tâm mãnh liệt của Washington trong việc không chấp nhận động thái phát triển hạt nhân của bất kỳ một quốc gia nào. Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ áp dụng đúng nguyên tắc này vào đàm phán phi hạt nhân hóa với Bắc Triều Tiên. Tóm lại có thể nói, Washington nhất định sẽ không trì hoãn trong việc thực hiện dỡ bỏ chương trình hạt nhân miền Bắc một cách vĩnh cửu, có thể kiểm chứng, và không thể đảo ngược.