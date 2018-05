Chủ tịch Bắc Triều Tiên gặp Chủ tịch Trung Quốc tại Đại Liên

Chủ tịch miền Bắc có chuyến thăm Trung Quốc lần hai

Chủ tịch đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hôm 7/5 và 8/5 đã có chuyến thăm Trung Quốc, gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ hai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ trong vòng hơn 40 ngày cho thấy sự hợp tác chặt chẽ trong mối quan hệ Trung-Triều trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Cuộc gặp của nhà lãnh đạo miền Bắc và Chủ tịch Trung Quốc đã diễn ra tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, cùng với sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao trong hàng ngũ an ninh và ngoại giao của hai nước. Phía Trung Quốc có sự tham dự của Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Hỗ Ninh, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc phụ trách đối ngoại Dương Khiết Trì, và Trưởng Ban liên lạc đối ngoại trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Tống Đào. Phía Bắc Triều Tiên có hai Phó Chủ tịch đảng Lao động là ông Ri Su-yong và ông Kim Yong-chul, cùng Ngoại trưởng Ri Yong-ho.



Lập trường của Bình Nhưỡng và Bắc Kinh

Tại đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá rằng căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc đang giảm nhẹ, đồng thời phát triển theo hướng giải quyết về mặt ngoại giao và chính trị. Ông bày tỏ sự ủng hộ việc tháo gỡ vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc thông qua ý chí quyết tâm giải trừ hạt nhân của Bình Nhưỡng và đối thoại Mỹ-Triều. Chủ tịch Tập Cận Bình còn cho biết Bắc Kinh mong muốn tích cực phát huy vai trò của mình trong tiến trình xây dựng nền hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Về phần mình, Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-un đã khẳng định giữ vững lập trường trong việc thực hiện giải trừ hạt nhân. Ông Kim cho biết nếu các bên xóa bỏ chính sách thù địch uy hiếp đến sự an toàn của miền Bắc, thì miền Bắc không còn lý do gì để sở hữu hạt nhân. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhận định rằng nếu thực hiện phi hạt nhân hóa từng bước, một cách triệt để và có trách nhiệm, thì có thể mang lại hòa bình trong khu vực. Nói cách khác, ông Kim Jong-un đã đề xuất hai phương án phi hạt nhân hóa là các bên xóa bỏ chính sách thù địch với Bắc Triều Tiên, và thực hiện giải trừ hạt nhân đồng bộ theo từng giai đoạn.



Động thái của các bên trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Qua đây có thể thấy, các nước đồng minh đang phối hợp chặt chẽ với nhau trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Mỹ đang mở rộng chủ đề nghị sự trong cuộc họp thượng đỉnh sắp tới với Bắc Triều Tiên sang cả vấn đề vũ khí hủy diệt hàng loạt, chứ không chỉ gói gọn ở vấn đề hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Nhật Bản cũng đề cập đến vấn đề trao trả công dân nước này bị miền Bắc bắt cóc, cùng vấn đề tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Do đó, nếu Washington và Tokyo phối hợp với nhau, điều này sẽ tạo ra một sức ép lớn cho Bình Nhưỡng. Có thể nói, để đối phó với điều này, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đang tăng cường hợp tác một cách chiến lược. Đây được cho là kết quả xuất phát từ lợi ích giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh. Bởi miền Bắc cần đảm bảo nhận được sự hỗ trợ của Trung Quốc để đối phó với Mỹ và Nhật Bản, trong khi Trung Quốc cũng không muốn bị đẩy ra xa khỏi cục diện đang thay đổi trên bán đảo Hàn Quốc. Do đó, có thể thấy tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên đang ngày càng trở nên phức tạp hơn.