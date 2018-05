Giá dầu diesel và dầu hỏa đạt mức cao nhất trong năm 2018

Cùng với xu thế tăng của giá dầu quốc tế, giá dầu diesel và dầu hỏa tại Hàn Quốc đã đạt mức cao kỷ lục trong năm nay.



Giá dầu diesel và dầu hỏa tại Hàn Quốc tiếp tục xu thế tăng

Giá dầu diesel vào tuần trước là 1.363 won (1,28 USD)/1L, đạt mức cao nhất trong năm nay, tăng 7 won (0,01 USD) so với tuần trước, duy trì xu thế tăng trong bốn tuần liên tiếp. Giá dầu hỏa cũng tăng 2,9 won so với tuần trước, đạt 910,9 won (0,85 USD)/1L, cũng là con số cao kỷ lục tính từ đầu năm cho tới thời điểm hiện tại. Giá xăng cũng tăng 7 won (0,01 USD), đạt 1,562 won (1,47 USD)/1L, dự kiến sẽ đạt ngưỡng cao nhất chỉ trong một thời gian ngắn sắp tới.



Nguyên nhân

Giá dầu quốc tế tăng là một trong những nguyên nhân chính khiến giá dầu tại Hàn Quốc tăng. Đầu tiên là sản lượng dầu thô của Venezuela, nước có trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới, đã giảm đáng kể. Bên cạnh đó, Mỹ đã khôi phục các lệnh cấm vận đối với I-ran, sau khi Washington tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân I-ran, làm phát sinh lo ngại về việc con đường xuất khẩu dầu thô của I-ran bị chặn đứng. Điều này đã đẩy giá dầu tăng cao. Ngoài ra, xung đột vũ trang giữa Israel và I-ran đã khiến cho tình hình chính sự ở Xy-ri ngày càng trở nên bất an hơn.

Việc kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất dầu mỏ ngoài OPEC cũng là một trong những yếu tố khiến giá dầu tăng. Trước đó, nhằm tăng giá dầu quốc tế, các nước này đã nhất trí cắt giảm 1,8 triệu thùng dầu mỗi ngày cho đến tháng 3 năm 2018. Và thỏa thuận này đã được các bên nhất trí kéo dài thời hạn cho đến cuối năm nay. Cho dù thời hạn của thỏa thuận trên có chấm dứt đi chăng nữa thì dự kiến OPEC và Nga sẽ tiếp tục hợp tác nhằm ngăn chặn giá dầu giảm. Ngoài ra, xu thế hồi phục của nền kinh tế thế giới đã khiến cho nhu cầu sử dụng dầu thô tăng cao, dẫn đến lượng dầu thô dự trữ giảm.



Dự đoán

Theo đó, giá dầu quốc tế trong tương lai dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao. Giá dầu thô Brent (Brent Crude), mức chuẩn của giá dầu thế giới, cũng sắp đạt ngưỡng 80 USD/thùng vào tuần trước. Nếu tiếp tục xu thế trên, nhiều dự đoán cho rằng giá dầu quốc tế có thể tăng lên mức 100 USD/thùng. Tổng công ty dầu Hàn Quốc (KNOC) cũng đưa ra dự đoán rằng giá các loại xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục leo thang.