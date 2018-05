Ngoại trưởng Mỹ để ngỏ khả năng đầu tư dân sự vào Bắc Triều Tiên

“Mỹ sẽ đầu tư dân sự vào Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng dỡ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân”

Xuất hiện trên đài truyền hình CBS và hãng tin Fox News của Mỹ hôm 13/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington sẽ cho phép các doanh nghiệp tư nhân của nước này đầu tư vào Bắc Triều Tiên với điều kiện Bình Nhưỡng phải dỡ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Ông Pompeo hoan nghênh công bố dỡ bỏ cơ sở hạt nhân của miền Bắc, coi đây là bước khởi đầu tốt đẹp, đồng thời cho biết Mỹ có thể sẽ giúp đỡ Bắc Triều Tiên trong việc xây dựng mạng lưới năng lượng, điện lực, và phát triển cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định sẽ không dùng tiền thuế của người dân Mỹ để hỗ trợ cho miền Bắc, mà thay vào đó, Washington sẽ gỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Bình Nhưỡng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân của Mỹ được phép đầu tư vào Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, nếu miền Bắc thực hiện phi hạt nhân hóa, thì không những các biện pháp trừng phạt đối với nước này được giảm nhẹ, mà Bình Nhưỡng còn nhận được nhiều lợi ích khác. Ông Pompeo cũng nhấn mạnh cần phải đảm bảo an toàn một cách chắc chắn cho miền Bắc.



Mỹ cụ thể hóa biện pháp phi hạt nhân hóa miền Bắc

Theo đó, nhiều phân tích cho rằng Mỹ đã cụ thể hóa phương án vừa “gây áp lực tối đa”, vừa “bù đắp tối đa” trong việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Tức Bình Nhưỡng phải nhanh chóng thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn để sớm nhận được sự “bù đắp” rõ ràng, chứ không phải thực hiện phi hạt nhân hóa từng bước, và nhận “bù đắp” theo từng giai đoạn. Cụ thể là Mỹ sẽ giúp đỡ miền Bắc về mặt kinh tế để nước này có thể phát triển thịnh vượng tương đương Hàn Quốc nếu Bình Nhưỡng nhanh chóng dỡ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân.



Ngoại trưởng Mike Pompeo nhận định rằng giải pháp phi hạt nhân hóa đồng thời theo từng giai đoạn của miền Bắc đưa ra là phương án đã được áp dụng từ trước đến nay nhưng đều thất bại. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton cũng nêu rõ rằng thời điểm mà Bắc Triều Tiên nhận được sự “bù đắp” là sau khi nước này hoàn tất việc giải trừ hạt nhân. Trả lời phỏng vấn của đài ABC (Mỹ) hôm 13/5, ông John Bolton khẳng định việc giải trừ hạt nhân miền Bắc một cách vĩnh viễn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược phải được thực hiện trước khi nhận được sự “bù đắp” tương xứng. Đồng thời, cố vấn John Bolton còn cho biết sẽ giải trừ vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên và mang đến thành phố Oak Ridge, bang Tennessee (Mỹ), nơi có nhà máy vũ khí hạt nhân hiện đang lưu trữ các thiết bị vũ khí hạt nhân đã được tháo dỡ của Li-bi.



Dựa theo hàng loạt các phát biểu trên, có thể thấy Mỹ vẫn đang kiên định với biện pháp giải trừ hạt nhân của Li-bi. Song biện pháp này có chút khác biệt so với giải pháp của Li-bi là đẩy cao tốc độ và cường độ thực hiện phi hạt nhân hóa ngay từ lần đàm phán đầu tiên, nhưng vẫn đảm bảo đạt được thỏa thuận “trọn gói” với Bắc Triều Tiên, và sự “bù đắp” sau khi miền Bắc dỡ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân cũng được nâng lên đáng kể.