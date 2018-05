Quốc hội Hàn Quốc bình thường hóa hoạt động sau 42 ngày gián đoạn

Chính giới Hàn Quốc tìm được tiếng nói chung

Sau 42 ngày rơi vào tình trạng đình trệ do mâu thuẫn của chính giới, Quốc hội Hàn Quốc hôm 15/5 đã có thể quay trở lại quỹ đạo hoạt động bình thường. Đại diện tại Quốc hội của bốn chính đảng hôm 14/5 đã công bố nội dung thỏa thuận bình thường hóa hoạt động của Quốc hội sau cuộc họp vào chiều cùng ngày. Đầu tiên, chính giới nhất trí sẽ xem xét thông qua dự luật bổ nhiệm công tố viên đặc biệt và dự thảo ngân sách bổ sung vào hôm 18/5 tới. Tức chính giới đã nhượng bộ nhau về dự luật bổ nhiệm công tố viên đặc biệt do phe đối lập đề xuất và dự thảo ngân sách bổ sung do đảng cầm quyền đưa ra. Liên quan đến vụ việc cựu đảng viên đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành lấy tên tài khoản trên mạng là “Druking” để đăng tải bình luận chỉ trích Chính phủ đương nhiệm trên mạng internet, phe đối lập cho rằng các cơ quan chức năng đã không tiến hành điều tra một cách minh bạch, yêu cầu phải chuyển vụ việc này cho các công tố viên đặc biệt điều tra. Ngoài ra, phe cầm quyền cũng cho rằng điều kiện để thành lập dự thảo ngân sách bổ sung là chưa đủ, và nhận định đây là một chính sách hòng giành lấy thiện cảm của cử tri trước cuộc bầu cử địa phương 13/6. Trong khi đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành khẳng định việc thành lập dự thảo ngân sách bổ sung là một việc cấp thiết nhằm giải quyết vấn đề việc làm đang trở thành vấn nạn của xã hội.



Quốc hội bắt đầu bình thường hoạt động từ ngày 15/5

Ngoài việc thảo luận để bình thường hóa hoạt động của Quốc hội, cuộc họp vào chiều hôm 14/5 của chính giới còn nhằm thảo luận thông qua đơn xin từ chức của bốn nghị sĩ Quốc hội sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử địa phương 13/6 tới vì hạn chót để giải quyết đơn xin từ chức của bốn nghị sĩ này là hôm 14/5. Ngay sau khi chính giới đạt được nhất trí về vấn đề này, Quốc hội đã mở cuộc họp để tiến hành thông qua đơn xin từ chức của các nghị sĩ trên. Bắt đầu từ hôm 15/5, Quốc hội sẽ tiến hành lịch trình các cuộc họp để thẩm định các dự luật về kinh tế, an sinh xã hội.



Khó khăn

Mặc dù Quốc hội Hàn Quốc đã bình thường hóa hoạt động trở lại, song dự kiến sẽ gặp nhiều gian nan, khó có thể hoạt động một cách thuận lợi trong thời gian tới. Bởi trong trường hợp để công tố viên đặc biệt điều tra vụ cựu đảng viên đảng Dân chủ đồng hành đăng tải bình luận chỉ trích Chính phủ đương nhiệm, chính giới mới chỉ đạt được nhất trí về phương thức bổ nhiệm công tố viên đặc biệt và phạm vi điều tra, trong khi còn tồn tại nhiều mâu thuẫn xung quanh vụ việc này. Điển hình như chính giới vẫn đang mâu thuẫn về quy mô hay thời gian điều tra của nhóm công tố viên đặc biệt. Cho dù dự luật bổ nhiệm công tố viên đặc biệt có được Quốc hội thông qua đi chăng nữa, chính giới có thể bất đồng ý kiến trong quá trình ba đảng đối lập chọn ứng cử viên công tố viên đặc biệt. Tức ba đảng đối lập sẽ chọn ra hai trong số bốn ứng cử viên công tố viên đặc biệt do Hiệp hội luật sư Hàn Quốc tiến cử để đề xuất lên Tổng thống, và Tổng thống sẽ bổ nhiệm một trong hai ứng cử viên này làm công tố viên đặc biệt. Do thời hạn thẩm định dự thảo ngân sách bổ sung chỉ còn bốn ngày nên Quốc hội sẽ không tránh khỏi việc thông qua dự thảo này “một cách vội vàng”. Về vấn đề trên, nhiều ý kiến cho rằng chính giới cần phải sửa đổi nội dung thỏa thuận, vì điều này được xem như là đã bỏ qua quá trình thẩm định dự thảo. Ngoài ra, việc thông qua nghị quyết ủng hộ Tuyên bố Bàn Môn Điếm, kết quả của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều vừa qua, cũng sẽ không hề đơn giản.