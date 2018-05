Số lao động có việc làm tại Hàn Quốc tăng ở ngưỡng 100.000 người trong ba tháng liên tiếp

Tình hình tuyển dụng ở mức tồi tệ nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008

Theo báo cáo Xu hướng tuyển dụng trong tháng 4 do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố vào hôm 16/5, số lao động có việc làm trong tháng trước là 26.868.000 người, nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước 123.000 người. Mức tăng số lao động có việc làm đã rớt xuống mức 100.000 người kể từ tháng 2 năm nay, sau khi đạt 334.000 người vào tháng 1. Số lao động có việc làm trong tháng 2 là 104.000 người, tháng 3 là 112.000 người, và trong tháng 4 cũng chỉ dừng lại ở mức 100.000 người. Đây là lần đầu tiên mức tăng số lao động có việc làm ở ngưỡng 100.000 người trong ba tháng liên tiếp kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2008. Khi đó, khủng hoảng tuyển dụng đã kéo dài liên tiếp từ tháng 9 năm 2008 đến tháng 2 năm 2010, với số lao động có việc làm tăng mỗi tháng chỉ ở mức 100.000 người, thậm chí có lúc còn thấp hơn mức này.



Nguyên nhân

Số lao động có việc làm tăng thấp là do chịu ảnh hưởng từ số lao động làm việc trong ngành chế tạo giảm. Ngoài ra, nguyên nhân khác phải kể đến là do tác động của hiệu ứng cơ sở (Base Effect) từ việc số lao động có việc làm trong tháng 4 năm ngoái tăng cao đến 420.000 người. Ngành chế tạo có số lao động tăng liên tiếp trong 10 tháng kể từ tháng 6 năm 2017, song mức tăng này đã giảm xuống còn 68.000 người trong tháng 4 vừa qua. Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc cho biết nguyên nhân của hiện tượng này do ngành đóng tàu cơ cấu lại, và chỉ số sản xuất của ngành chế tạo không mấy tiến triển.

Lao động làm việc trong ngành khách sạn, nhà ở, ăn uống cũng giảm 28.000 người, giảm liên tiếp trong 11 tháng kể từ tháng 6 năm ngoái. Nguyên nhân là do mức lương tối thiểu tăng đột ngột, và số lượng khách du lịch người Trung Quốc đến Hàn Quốc giảm. Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc giải thích rằng điều này còn do tình hình tuyển dụng đang trong tình trạng bão hòa, các doanh nghiệp phải đối diện với việc tái cơ cấu. Số lao động làm trong ngành kinh doanh sỉ và lẻ cũng giảm do ngành sản xuất trì trệ. Lao động ngành dịch vụ giáo dục cũng đang có xu thế giảm trong sáu tháng liên tiếp do số lượng học sinh ngày càng ít đi, cùng với việc cải tổ cơ cấu. Trong khi đó, số lao động làm việc trong ngành y tế, dịch vụ phúc lợi xã hội, hành chính công, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội lại tăng. Lao động có việc làm trong ngành xây dựng tăng, nhưng cũng đang thu hẹp dần kể từ tháng 1 năm nay.



Tỷ lệ tuyển dụng lao động

Tỷ lệ tuyển dụng lao động đạt 60,9%, giảm 0,1% so với một năm trước, số lao động thất nghiệp đạt 1.161.000 người, giảm 6.000 người. Tỷ lệ tuyển dụng ở độ tuổi từ 15 tuổi đến 64 tuổi, mức tiêu chuẩn của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), vẫn duy trì ở mức 66,6%. Tỷ lệ lao động thất nghiệp là 4,1%, giảm 0,1% so với một năm trước, và tỷ lệ thất nghiệp ở tầng lớp thanh niên ở độ tuổi từ 15 tuổi đến 29 tuổi đạt 10,7%.