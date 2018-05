Hàn Quốc quyết định công khai nội dung can thiệp vào thị trường ngoại hối

Công khai nội dung can thiệp vào thị trường ngoại hối theo quý

Chính phủ Hàn Quốc hôm 17/5 đã mở cuộc họp cấp Bộ trưởng liên quan đến kinh tế dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Kim Dong-yeon, xác định phương án nâng cao tính minh bạch của chính sách ngoại hối lên tầm quốc tế. Theo đó, Chính phủ nhất trí trước mắt sẽ công khai nội dung giao dịch ngoại hối ròng của các cơ quan ngoại hối trong nước sáu tháng một lần, và ba tháng một lần từ một năm sau thông qua trang chủ của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) (http://www.bok.or.kr). Tức nội dung giao dịch ngoại hối của quý trước sẽ được công khai vào cuối quý sau. Đối tượng công khai là nội dung giao dịch ngoại hối ròng, tức là con số của tổng mua vào trừ đi tổng bán ra của thị trường ngoại hối trong nước trong khoảng thời gian công khai. Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ lần đầu tiên công khai nội dung can thiệp vào thị trường ngoại hối của nửa cuối năm nay vào cuối tháng 3 năm sau.

Chính phủ Hàn Quốc đã dựa vào tiêu chuẩn của Tuyên bố chung của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được thông qua vào năm 2015 về việc công khai nội dung can thiệp vào thị trường ngoại hối theo quý. Điều này nhằm mục đích hạn chế Chính phủ các nước can thiệp, phá giá tiền tệ của nước mình, tức giảm giá trị đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.



Nguyên nhân

Xét về tính hiệu quả của chính sách ngoại hối, Chính phủ Hàn Quốc trong thời gian qua đã không công khai nội dung can thiệp vào thị trường ngoại hối. Hàn Quốc là quốc gia duy nhất trong số các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) không công khai nội dung can thiệp vào thị trường ngoại hối. Điều này đã làm dấy lên những hiểu lầm không cần thiết, thậm chí Hàn Quốc còn bị cho là thiếu minh bạch trong chính sách ngoại hối. Nói cách khác, Seoul bị cho là đã tự hạ thấp giá trị đồng won vì mục đích chính sách đặc biệt. Ngoài ra, các báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và báo cáo tỷ giá hối đoái của Bộ Thương mại Mỹ cũng liên tục yêu cầu Hàn Quốc công khai nội dung can thiệp vào thị trường ngoại hối. Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc giải thích rằng quyết định công khai nội dung can thiệp vào thị trường ngoại hối là nhằm đập tan những hiểu lầm không cần thiết và nâng cao tính minh bạch của chính sách ngoại hối. Đồng thời, việc công khai nội dung này theo từng giai đoạn là do xét đến việc cần phải để thị trường ngoại hối có thời gian thích ứng.



Kỳ vọng

Phó Thủ tướng Kim Dong-yeon kỳ vọng biện pháp lần này sẽ là cơ hội để thị trường ngoại hối của Hàn Quốc phát triển hơn, cũng như nâng cao được uy tín đối với bên ngoài. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Kim cũng nhấn mạnh rằng Chính phủ Hàn Quốc vẫn giữ vững nguyên tắc là chỉ thực hiện các biện pháp ổn định thị trường khi tỷ giá hối đoái có sự chênh lệch đột ngột.