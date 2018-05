Hàn Quốc sẽ thảo luận với Bắc Triều Tiên để sớm tổ chức hội đàm cấp cao liên Triều

Cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc

Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã mở cuộc họp của Ủy ban thường trực thuộc Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) vào sáng hôm 17/5, nhằm thảo luận đối sách liên quan đến thông báo hoãn hội đàm cấp cao liên Triều của Bắc Triều Tiên trước đó. Cuộc họp đã được tiến hành trong một tiếng, bắt đầu từ 7 giờ sáng cùng ngày, dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong. Đầu tiên, Seoul nhất trí sẽ thảo luận với Bình Nhưỡng để nhanh chóng tổ chức hội đàm cấp cao liên Triều. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng tái xác định việc phải thực hiện một cách suôn sẻ nội dung của Tuyên bố Bàn Môn Điếm, kết quả của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4 vừa qua. Đồng thời, Seoul cũng sẽ tiếp tục tiến hành các lịch trình khác liên quan đến quan hệ liên Triều như giám sát quá trình miền Bắc phá dỡ cơ sở thử nghiệm hạt nhân, và chuẩn bị sự kiện kỷ niệm 18 năm Tuyên bố chung liên Triều 15/6. Bên cạnh đó, Hàn Quốc sẽ đứng ra điều phối lập trường giữa Washington và Bình Nhưỡng, cũng như lập trường giữa hai miền Nam-Bắc thông qua nhiều kênh khác nhau nhằm tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, dự kiến diễn ra trong tháng 6.



Lý do miền Bắc đơn phương hoãn hội đàm cấp cao liên Triều

Hội đàm cấp cao liên Triều dự kiến tổ chức vào hôm 16/5 đã không được diễn ra do miền Bắc đơn phương thông báo hoãn với lý do là cuộc tập trận chung trên không quy mô lớn mang tên "Sấm sét cực đại" (Max Thunder) của liên quân Hàn-Mỹ. Trong khi trước đó, Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-un đã từng nói với phái đoàn đặc biệt của miền Nam rằng Bình Nhưỡng hiểu các cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ. Bắc Triều Tiên đặc biệt tập trung chỉ trích máy bay ném bom chiến lược B-52 và máy bay chiến đấu tàng hình F-22. B-52 là máy bay ném bom tầm xa chủ lực của quân đội Mỹ, có gắn bom hạt nhân và bom dẫn đường chính xác, còn F-22 là máy bay có khả năng tàng hình, có thể xâm nhập xuyên qua mạng lưới ra-đa của Bắc Triều Tiên để tấn công các mục tiêu chiến lược. Cuộc tập trận “Sấm sét cực đại” năm nay là lần đầu tiên Mỹ huy động tới tám máy bay chiến đấu tàng hình F-22 tham gia tập trận. Trong khi đó, máy bay ném bom chiến lược B-52 không thể tham gia cuộc tập trận này vì xét đến các cuộc thảo luận về phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc đang được tiến hành trong thời gian gần đây.



Động cơ của miền Bắc khi hoãn hội đàm cấp cao liên Triều

Việc Bắc Triều Tiên đơn phương hủy hội đàm cấp cao liên Triều được cho là một nước cờ lớn của miền Bắc trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Thông qua phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Kye-gwan, miền Bắc cũng bày tỏ phản đối yêu cầu của Mỹ về việc dỡ bỏ chương trình hạt nhân. Thậm chí, ông này còn đề cập đến việc Bình Nhưỡng sẽ xem xét lại việc tham gia Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Đây được xem là một việc gây hoang mang cho phía Hàn Quốc hiện đang dồn hết sức lực vào vai trò trung gian để tổ chức thành công sự kiện này. Phủ Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ lập trường thận trọng về vấn đề này, cho rằng đây là một giai đoạn chông gai cần phải trải qua để mang đến thành quả tốt đẹp hơn. Do đó, điều quan trọng hơn bao giờ hết là việc thống nhất lập trường giữa hai miền Nam-Bắc, cũng như lập trường giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên.