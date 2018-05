Mỹ cam kết đảm bảo thể chế của Bắc Triều Tiên

“Không áp dụng phi hạt nhân hóa miền Bắc theo mô hình Li-bi”

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17/5 khẳng định Washington không theo đuổi phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên theo mô hình Li-bi. Phát biểu trên được đưa ra chỉ hai ngày sau khi miền Bắc có động thái phản đối mạnh mẽ việc Mỹ buộc nước này đơn phương thực hiện giải trừ hạt nhân. Ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ cam kết sẽ đảm bảo cho thể chế của Bắc Triều Tiên. Tổng thống Mỹ chỉ ra rằng Washington đã không có một cam kết nào bảo vệ chính quyền Tổng thống Muammar Gaddafi. Hơn nữa, chiến lược giải trừ hạt nhân đối với Li-bi và I-rắc là “một cuộc san bằng tất cả”. Trong khi đó, đối với Bắc Triều Tiên, Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ đảm bảo để Chủ tịch Kim Jong-un điều hành đất nước. Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định miền Bắc sẽ rất phát triển trong tương lai. Có thể nói đây là cam kết của Mỹ nhằm trấn an mối lo ngại của miền Bắc về việc đảm bảo giữ vững thể chế và hỗ trợ cho sự phát triển thịnh vượng của Bắc Triều Tiên.



Mỹ cảnh cáo miền Bắc

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cũng không quên đưa ra lời cảnh cáo đối với Bình Nhưỡng rằng nếu hai bên không đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa thì Washington sẽ áp dụng mô hình của Li-bi, và Bắc Triều Tiên có thể sẽ phải giẫm lên vết xe đổ của chính quyền Tổng thống Gaddafi. Ngoài Li-bi, Tổng thống Mỹ còn đề cập đến các trường hợp ở I-rắc và Xy-ri, hòng nhấn mạnh hơn nữa lời cảnh cáo đến miền Bắc. Song Tổng thống Trump cũng không quên bày tỏ sự ủng hộ ý kiến phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên theo mô hình Li-bi của Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton.



Kỳ vọng

Như vậy, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đã có thêm động lực thúc đẩy, dự kiến sẽ bắt đầu quay trở lại quỹ đạo tổ chức như dự kiến. Trước đó, thông qua phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Kye-gwan, Bình Nhưỡng cảnh cáo rằng sẽ xem xét lại về việc tham gia Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, và lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Washington ép buộc nước này thực hiện giải trừ hạt nhân. Miền Bắc thậm chí còn hủy hội đàm cấp cao liên Triều dự kiến diễn ra trong ngày 16/5 với lý do cuộc tập trận chung trên không của liên quân Hàn-Mỹ. Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Bắc Triều Tiên Ri Son-kwon, trưởng đoàn đàm phán cấp cao liên Triều phía miền Bắc, cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc về sự việc trên.