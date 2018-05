Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu giải ngân 70% ngân sách bổ sung trong hai tháng

Kế hoạch thực hiện ngân sách bổ sung

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc hôm 21/5 đã mở cuộc họp khẩn về rà soát quản lý tài chính để bàn kế hoạch giải ngân ngân sách bổ sung đã được Quốc hội thông qua tại cuộc họp toàn thể vào sáng cùng ngày. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Kim Yong-jin đã đề nghị Chính phủ nhanh chóng thực hiện giải ngân trên 70% ngân sách bổ sung trong vòng hai tháng. Thứ trưởng Kim kỳ vọng ngân sách bổ sung sẽ góp phần giải quyết được vấn đề việc làm cho tầng lớp thanh niên và khu vực có nguy cơ về tuyển dụng. Đồng thời, Thứ trưởng yều cầu các cơ quan ban ngành liên quan quản lý một cách triệt để, với mục tiêu giải ngân toàn bộ ngân sách bổ sung cho đến cuối năm nay.



Chính phủ quản lý chặt chẽ việc thực hiện ngân sách bổ sung

Việc giải ngân trên 70% ngân sách bổ sung trong vòng hai tháng, tức giải ngân 2.680 tỷ won (gần 2,47 tỷ USD) cho đến tháng 7 tới, là do Chính phủ nhận định được tầm quan trọng của việc nhanh chóng giải ngân nhằm phát huy tối đa hiệu quả của ngân sách bổ sung. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Kim Yong-jin cũng đã nhấn mạnh về sự hợp tác chặt chẽ giữa các ban ngành Chính phủ với chính quyền địa phương trong quá trình giải ngân. Chính phủ dự kiến sẽ cân đối ngân sách hỗ trợ cho địa phương, khuyến khích chính quyền địa phương lập kế hoạch và thực hiện ngân sách bổ sung, tức tận dụng các khoản thuế phân bổ cho địa phương, tiền trợ cấp giáo dục cho địa phương vào ngân sách bổ sung của địa phương. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng yêu cầu các bộ ban ngành hữu quan như Bộ Hành chính và an toàn phải quản lý triệt để như giải ngân đúng thời hạn, rà soát chặt chẽ tình hình giải ngân.



Lý do thành lập ngân sách bổ sung

Ngân sách bổ sung lần này được Chính phủ đưa ra trước tình hình việc làm của tầng lớp thành niên và nguy cơ về tuyển dụng ở một số địa phương đang trở thành vấn nạn của xã hội. Số người có việc làm tính đến cuối tháng 4 vừa qua chỉ tăng ở mức 100.000 người trong ba tháng liên tiếp. Bên cạnh đó, có sáu địa phương đang tiến hành cải tổ cơ cấu được tuyên bố là khu vực có nguy cơ về tuyển dụng như thành phố Gunsan (tỉnh Bắc Jeolla), thành phố Geoje (tỉnh Nam Gyeongsang), hay quận Dong thuộc thành phố Ulsan. Chính phủ cho biết sẽ nỗ lực thực hiện một cách hiệu quả ngân sách để có thể tạo ra thêm dù chỉ là một việc làm cho người lao động.