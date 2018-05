Mỹ hối thúc các nước bảo hộ người dân tị nạn Bắc Triều Tiên

Liên quan đến việc miền Bắc yêu cầu trao trả những nhân viên làm việc tại một nhà hàng của Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc đã bỏ trốn tập thể trước đó, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 22/5 đã dẫn lời của một quan chức thuộc Văn phòng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cơ quan này đã hối thúc các nước trên thế giới bảo hộ người dân tị nạn Bắc Triều Tiên cũng như những người có ý định tị nạn của miền Bắc trên lãnh thổ của nước mình.



Lý do Bắc Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc trao trả công dân bỏ trốn của nước này

Bắc Triều Tiên đã yêu cầu trao trả người dân bỏ trốn của nước này trong bối cảnh tại Hàn Quốc gần đây xuất hiện nghi ngờ về vụ “bỏ trốn có kế hoạch” của công dân miền Bắc. Nghi ngờ trên xuất hiện sau khi một đài truyền hình tại Hàn Quốc phỏng vấn một người quản lý nhà hàng tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc, nơi có 13 nhân viên người miền Bắc bỏ trốn tập thể vào năm 2016. Những nhân viên bỏ trốn này sau khi di chuyển đến một nước thứ ba ở khu vực Đông Nam Á, đã nhập cảnh vào Hàn Quốc vào ngày 7 tháng 4 năm 2016. Bình Nhưỡng cho rằng 13 nhân viên trên đã bị bắt cóc, và đòi Seoul trao trả lại những công dân này. Một số tổ chức dân sự tại Hàn Quốc nghi ngờ đây là một vụ bỏ trốn có kế hoạch, và yêu cầu phỏng vấn những nhân viên nhà hàng bỏ trốn.

Theo nội dung trong đoạn phỏng vấn gây tranh cãi gần đây, các nhân viên nhà hàng miền Bắc cho biết ban đầu không có ý định bỏ trốn. Người quản lý nhà hàng Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc cho biết trong quá trình tìm cách trốn chạy, người này đã nhận được yêu cầu quy hàng cùng với các nhân viên khác. Do lo sợ phải chịu hình phạt, nên người này đã cùng các nhân viên của nhà hàng quy hàng sang Hàn Quốc.



Động thái của Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ

Nhân cơ hội này, trên danh nghĩa người phát ngôn của Ủy ban trung ương Hội chữ thập đỏ Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã yêu cầu Seoul gửi trả những nhân viên nhà hàng đã bỏ trốn trên. Ngoài ra, miền Bắc còn đe dọa rằng vấn đề này có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức chương trình đoàn tụ cho những gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Mặt khác, liên quan đến vấn đề này, một nhóm luật sư ủng hộ xã hội dân chủ đã tố cáo sự việc này lên Viên Kiểm sát để yêu cầu những người liên quan của Chính phủ Hàn Quốc khi đó chịu trách nhiệm. Theo đó, Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul đã bắt tay vào điều tra vụ việc.

Trong bối cảnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ hối thúc các nước bảo hộ người dân bỏ trốn khỏi Bắc Triều Tiên do lo ngại rằng tình hình trên có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của những người này.