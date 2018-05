Hiệp hội y học Hàn Quốc biểu tình yêu cầu bãi bỏ chính sách mở rộng ưu đãi về bảo hiểm y tế

Cuộc biểu tình lần hai của Hiệp hội y học Hàn Quốc

Hiệp hội y học Hàn Quốc (KMA) hôm 20/5 đã tổ chức một cuộc biểu tình để yêu cầu bãi bỏ chính sách mở rộng ưu đãi về bảo hiểm y tế của Chính phủ. Đây là cuộc biểu tình lần thứ hai tập hợp các y bác sĩ trên toàn Hàn Quốc để ngăn cản thi hành chính sách mở rộng ưu đãi bảo hiểm y tế của Chính phủ và bảo hộ quyền sống cho các bệnh nhân nặng, chỉ năm tháng sau lần biểu tình đầu tiên diễn ra vào tháng 12 năm ngoái. Cuộc biểu tình lần này đã có sự tham gia của các hội viên của Hiệp hội y học của 16 tỉnh, thành trên toàn Hàn Quốc cùng những người liên quan. Số người tham gia biểu tình theo ước tính của phía Cảnh sát là 13.000 người, trong khi phía đơn vị tổ chức ước tính là 52.000 người.



Nội dung trọng tâm của chính sách mở rộng ưu đãi về bảo hiểm y tế

Chính sách mở rộng phạm vi ưu đãi về bảo hiểm y tế của Chính phủ Moon Jae-in, còn được gọi tắt là Moon Jae-in Care, nhằm giảm bớt gánh nặng về chi phí y tế cho người dân. Nội dung chính của chính sách này là áp dụng thanh toán tiền bảo hiểm dự bị đối với tất cả các khoản không được thanh toán bảo hiểm y tế cần thiết về mặt y học. Hiện có đến khoảng 3.800 hạng mục không được chi trả bảo hiểm y tế đang được Chính phủ xúc tiến thanh toán bảo hiểm y tế dự bị. Cụ thể, Chính phủ sẽ áp dụng thanh toán tiền bảo hiểm y tế cho các hạng mục như chụp cộng hưởng từ (MRI), siêu âm, phẫu thuật bằng rô-bốt Da Vinci cho đến năm 2022. Tuy nhiên, đối với thuốc điều trị ung thư có giá thành cao, Chính phủ sẽ tiến hành phân theo từng loại có thể được hỗ trợ bảo hiểm y tế do các thuốc này cần thông qua đàm phán giá cả với bên cung cấp. Ngoài ra, Moon Jae-in Care còn bao gồm cả chính sách cải thiện đối với ba hạng mục vốn không được chi trả bảo hiểm y tế là chi phí chăm sóc bệnh nhân, chi phí điều trị lựa chọn thêm, và chi phí phòng bệnh theo yêu cầu.



Chủ trương của Hiệp hội y học Hàn Quốc

Phát biểu mở màn cho buổi biểu tình cùng ngày, Chủ tịch Hiệp hội y học Hàn Quốc Choi Dae-zip khẳng định rằng chính sách y tế mới của Chính phủ tuyệt đối không thể được thực hiện. Ông này lên án Chính phủ đã cưỡng chế thi hành một chính sách không thiết thực, khi không đưa ra một phương án nào đảm bảo về tài chính trong lúc nguồn tài chính về y tế đang khánh kiệt. Nhóm biểu tình thuộc Hiệp hội y tế Hàn Quốc cũng đã diễu hành đến gần Phủ Tổng thống và ra tuyên bố dưới danh nghĩa “Bức thư khẩn cầu gửi lên Tổng thống”. Nội dung trọng tâm của bức thư này là Chính phủ phải tập trung vào các ưu đãi thực tế để người dân nhận được sự điều trị một cách tốt nhất khi mắc phải bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo. Đồng thời nhóm biểu tình còn cho rằng so với việc mở rộng các hạng mục được thanh toán bảo hiểm y tế, việc nâng cao năng lực khám chữa bệnh, và bình thường hóa dịch vụ y tế thiết yếu là cấp thiết hơn hết. Ngoài ra, Hiệp hội y tế Hàn Quốc cũng hối thúc thành lập cơ quan lấy tên tạm thời là “Ủy ban cải cách y tế để đối phó với kỷ nguyên 100 tuổi”. Theo đó, Phủ Tổng thống sẽ đứng ra điều chỉnh những thiếu sót trong chính sách về y tế, tìm ra phương án đảm bảo quyền lợi về sức khỏe cho người dân. Dự kiến, Hiệp hội y tế Hàn Quốc sẽ bắt đầu đàm phán với Bộ Y tế và phúc lợi để thảo luận chi tiết về chính sách “Moon Jae-in Care”. Tuy nhiên, các bên sẽ khó có thể đạt được thỏa thuận do sự mất tín nhiệm sâu sắc của giới y bác sĩ đối với Chính phủ.