Dự thảo ngân sách bổ sung và dự luật bổ nhiệm công tố viên đặc biệt được Quốc hội phê duyệt

Quốc hội Hàn Quốc hôm 21/5 đã mở cuộc họp toàn thể nhằm thông qua dự thảo ngân sách bổ sung và dự luật bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra vụ cựu đảng viên đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành họ Kim, lấy tên tài khoản trên mạng là “Druking”, để đăng tải bình luận chỉ trích Chính phủ đương nhiệm trên mạng internet. Cựu đảng viên này hiện đã bị bắt giam với cáo buộc thao túng dư luận bất hợp pháp thông qua việc đăng tải bình luận trên mạng internet.



Nội dung Luật bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra vụ “Druking”

Căn cứ theo Luật bổ nhiệm công tố viên đặc biệt, ba đảng đối lập sẽ chọn ra hai trong số bốn ứng cử viên công tố viên đặc biệt do Hiệp hội luật sư Hàn Quốc tiến cử để đề xuất lên Tổng thống. Tổng thống Moon Jae-in sẽ bổ nhiệm một trong hai ứng cử viên này làm công tố viên đặc biệt. Cơ cấu của nhóm công tố viên đặc biệt gồm một công tố viên đặc biệt, ba trợ lý cho công tố viên đặc biệt, 13 công tố viên do Viện Kiểm sát chỉ định, 35 nhân viên điều tra, và 35 công chức nhà nước được chỉ định. Thời gian điều tra gồm có 20 ngày chuẩn bị, 60 ngày điều tra, và có thể gia hạn thêm một lần 30 ngày. Dự kiến công tác điều tra của nhóm công tố viên đặc biệt về vụ “Druking” sẽ bắt đầu tiến hành vào cuối tháng 6, sau khi hoàn tất các bước ban hành luật, bổ nhiệm công tố viên đặc biệt, và thành lập nhóm công tố viên đặc biệt. Từ trước đến nay, Hàn Quốc đã 12 lần thành lập nhóm công tố viên đặc biệt để điều tra một vụ việc, và đây cũng lần điều tra của nhóm công tố viên đặc biệt đầu tiên kể từ khi Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in nắm quyền.



Bài toán đặt ra cho nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ “Druking”

Có hai bài toán được đặt ra cho nhóm công tố viên đặc biệt. Đầu tiên là xác minh xem đối tượng “Druking” có tiến hành đăng tải các bình luận bất hợp pháp từ trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 5 năm ngoái hay không. Cho đến nay, phía cơ quan điều tra đã xác nhận tài khoản “Druking” đã thao túng số lượng đăng tải bình luận các bài báo trên mạng internet trong tháng 1 năm ngoái. Ngoài ra, trước cuộc bầu cử Tổng thống bảy tháng, tức từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 3 năm nay, tài khoản này đã đăng tải bình luận trên 90.000 bài báo. Bài toán thứ hai là xác định cựu nghị sĩ Kim Kyung-soo, người thân thiết với phía Tổng thống Moon Jae-in, có đứng đằng sau thao túng quyền lực chính trị hay không. Cựu nghị sĩ Kim Kyung-soo mặc dù đã phủ nhận mạnh mẽ về cáo buộc này, song cơ quan điều tra đã xác định rằng cựu nghị sĩ này thực tế đã có tiếp xúc với nhân vật “Druking”.



Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách bổ sung

Bên cạnh đó, Quốc hội cùng ngày cũng đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung cho đối sách giải quyết việc làm cho tầng lớp thanh niên, 46 ngày sau khi Chính phủ đề xuất lên Quốc hội. Quy mô của ngân sách bổ sung là 3.830 tỷ won (3,52 tỷ USD), giảm 20 tỷ won (18,42 triệu USD) so với quy mô ban đầu Chính phủ đưa ra là 3.850 tỷ won (3,54 tỷ USD). Chính phủ sẽ ngay lập tức bắt tay vào việc thực hiện giải ngân hỗ trợ để giải quyết việc làm cho tầng lớp thành niên và các khu vực có nguy cơ về tuyển dụng như ở thành phố Gunsan (tỉnh Bắc Jeolla), thành phố Geoju (tỉnh Nam Gyeongsang), hai nơi chịu thiệt hại do tập đoàn lớn có nguy cơ bị phá sản.