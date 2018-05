Đoàn phóng viên Hàn Quốc lên đường sang Bắc Triều Tiên để đưa tin sự kiện phá dỡ bãi thử nghiệm hạt nhân xã Punggye

Đoàn phóng viên của Hàn Quốc hôm 23/5 đã lên đường tới thành phố Wonsan của Bắc Triều Tiên để tác nghiệp tại hiện trường, nơi miền Bắc tiến hành phá dỡ bãi thử nghiệm hạt nhân tại xã Punggye, huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong.



Miền Bắc bất ngờ chấp nhận danh sách đoàn phóng viên Hàn Quốc

Ngày 15/5, Bắc Triều Tiên đã mời đoàn phóng viên của các nước Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Anh đến tác nghiệp về sự kiện trên. Tuy nhiên, sau khi bất ngờ thông báo hoãn hội đàm cấp cao liên Triều dự kiến diễn ra vào ngày 16/5, miền Bắc đã từ chối tiếp nhận danh sách đoàn phóng viên của Hàn Quốc, với lý do phản đối cuộc tập trận chung trên không của liên quân Hàn-Mỹ. Theo đó, chỉ có đoàn phóng viên của bốn nước còn lại lên đường sang thăm thành phố Wonsan từ Bắc Kinh (Trung Quốc) bằng máy bay chuyên dụng của hãng hàng không Koryo Bắc Triều Tiên vào ngày 22/5. Mãi đến sáng hôm 23/5, nước này mới thông báo tiếp nhận đoàn phóng viên của Hàn Quốc. Đây được cho là kết quả của cuộc tiếp xúc kín giữa Seoul và Bình Nhưỡng để thuyết phục nước này thay đổi thái độ.



Đoàn phóng viên của Hàn Quốc lên đường đến miền Bắc

Đoàn phóng viên của Hàn Quốc đã lên đường bay thẳng tới thành phố Wonsan của miền Bắc bằng máy bay vận tải của Chính phủ tại sân bay Seongnam (tỉnh Gyeonggi) vào lúc 12 giờ 30 phút hôm 23/5. Đoàn phóng viên Hàn Quốc bao gồm bốn người của một đài truyền hình, và bốn người của một cơ quan báo chí. Bắc Triều Tiên đã không giải thích lý do nước này đột ngột thay đổi quyết định nhưng nhiều ý kiến cho rằng miền Bắc khó có thể làm trái cam kết của lãnh đạo hai miền Nam-Bắc trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều trước đó. Ngoài ra, nhiều chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng đã thay đổi lập trường sau hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra tại Washington hôm 22/5. Tuy nhiên, một số ý kiến khác suy đoán đây có thể là một động thái nhằm khống chế miền Nam của miền Bắc.



Bước đi đầu tiên của miền Bắc trong việc thực hiện giải trừ hạt nhân

Bãi thử nghiệm hạt nhân ở xã Punggye là nơi Bắc Triều Tiên đã từng tiến hành sáu đợt thử nghiệm hạt nhân trong thời gian qua. Do đó, việc dỡ bỏ bãi thử nghiệm này là bước đi đầu tiên của miền Bắc trong việc thực hiện phi hạt nhân hóa, từ bỏ chương trình “hạt nhân tương lai” của nước này. Trước đó, Bình Nhưỡng cho biết sẽ tiến hành sự kiện phá dỡ bãi thử hạt nhân ở xã Punggye trong khoảng thời gian từ ngày 23/5 đến 25/5 nếu điều kiện thời tiết tốt. Nước này sẽ cho phát nổ để phá hủy tất cả các đường hầm trong bãi thử nghiệm hạt nhân, và đóng hoàn toàn tất cả các cửa ra vào bãi thử. Ngoài ra, miền Bắc còn có kế hoạch dỡ bỏ các thiết bị quan sát, phòng nghiên cứu, cơ sở cảnh vệ trên mặt đất.

Nhóm phóng viên của năm nước trong đó có Hàn Quốc, dự kiến sẽ di chuyển từ thành phố Wonsan đến xã Punggye, huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong và chứng kiến việc phá dỡ bãi thử nghiệm hạt nhân xã Punggye vào ngày 24/5.