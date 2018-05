Lãnh đạo Hàn Quốc và Mỹ nhất trí nỗ lực tiến hành Hội nghị thượng định Mỹ-Triều một cách suôn sẻ

Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/5 (theo giờ địa phương) đã có cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng, Mỹ. Tại đây, lãnh đạo hai nước đã nhất trí nỗ lực hết sức để tiến hành Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều một cách suôn sẻ. Đặc biệt, hai bên đã trao đổi ý kiến về phương án thực hiện giải trừ hạt nhân bán đảo Hàn Quốc, cũng như thảo luận biện pháp nhằm xoa dịu nỗi lo lắng của Bắc Triều Tiên về việc đảm bảo an toàn cho thể chế của nước này sau khi thực hiện phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, Tổng thống hai nước đã không trao đổi phương án cụ thể mà miền Bắc đưa ra về việc giải trừ hạt nhân và nhận “bù đắp” theo từng giai đoạn.



Hàn Quốc và Mỹ nhất trí nỗ lực tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Tổng thống Moon Jae-in khẳng định không cần thiết phải nghi ngờ về quyết tâm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều của Bắc Triều Tiên. Ông Moon nhấn mạnh rằng Washington và Bình Nhưỡng cần phải trao đổi về biện pháp giải trừ hạt nhân và bảo đảm an toàn cho thể chế của miền Bắc một cách thực tế và cụ thể. Về phần mình, Tổng thống Trump khẳng định việc thực hiện phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược chính là điều kiện tiên quyết để đảm bảo an toàn cho chính quyền Bình Nhưỡng. Tổng thống Trump nhận định việc Hàn Quốc trở thành một trong những quốc gia có sự phát triển đáng kinh ngạc nhất trên thế giới là nhờ sự hỗ trợ của Mỹ, Ông khẳng định Bắc Triều Tiên cùng chung “một dân tộc” với Hàn Quốc. Đây được cho là nhằm thể hiện quyết tâm hỗ trợ tích cực về mặt kinh tế cho miền Bắc của Mỹ, trong trường hợp nước này thực hiện phi hạt nhân hóa.



Mỹ vẫn để ngỏ khả năng không tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn với báo giới sau hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ, Tổng thống Donald Trump cũng đã đề cập đến khả năng hoãn tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ông Trump nhấn mạnh nếu miền Bắc không thỏa mãn điều kiện nhất định của Mỹ thì Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ không được tổ chức theo như dự kiến vào ngày 12/6 tới, mà có thể bị hoãn lại vào một thời điểm khác. Phát biểu trên của Tổng thống Mỹ được cho là không phải một “lời đe dọa” đơn thuần. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump đề cập đến việc không tham gia Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Trước đó, ông Trump đã từng tuyên bố sẽ không tổ chức sự kiện này, hay nếu cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng không thu được kết quả nào thì ông sẽ rời khỏi bàn đàm phán ngay lập tức. Điều này cho thấy Washington không mong muốn tổ chức một cuộc họp chỉ mang tính hình thức, không đi đến kết quả nào. Hơn nữa, đề cập trên của Tổng thống Trump được phân tích là có một “sức nặng” hơn bao giờ hết do được đưa ra trong bối cảnh việc xúc tiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đang gặp nhiều sóng gió. Theo đó, nhiều chuyên gia nhận định rằng nếu như không thể thấy được Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể mang lại kết quả trên mức phi hạt nhân hóa hoàn toàn miền Bắc, thì Washington sẽ không theo đúng lịch trình với Bình Nhưỡng.