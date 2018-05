Hàn Quốc sẽ sớm có Đại sứ Mỹ sau 17 tháng

Nhà Trắng hôm 23/5 đã đệ trình lên Thượng viện Mỹ đề nghị phê chuẩn ông Harry Harris, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương, làm Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc. Ủy ban ngoại giao Thượng viện Mỹ dự kiến sắp tới sẽ xác định và thông báo lịch trình phiên điều trần kiểm tra tư cách nhân sự đối với ông Harry Harris. Ông Harry Harris ban đầu được chỉ định làm Đại sứ Mỹ tại Úc. Tuy nhiên trước đề nghị của Ngoại trưởng Mike Pompeo, hôm 18/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ định ông Harris làm Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc. Như vậy, chiếc ghế Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị bỏ trống trong suốt 17 tháng qua sẽ sớm tìm được “chủ nhân”.



Tư lệnh Harry Harris

Ông Harry Harris, người được chỉ định vào vị trí Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc là Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương, và cũng là tướng hải quân. Ông sinh năm 1956, trong một gia đình có bố là lính Mỹ đồn trú tại thành phố Yokosuka, Nhật Bản, và mẹ là người Nhật. Bố ông Harris từng là sĩ quan hải quân tham gia chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Ông Harry Harris tốt nghiệp Học viện hải quân và bắt đầu sự nghiệp với vai trò là phi công hải quân. Sau đó, ông giữ nhiều chức vụ quan trọng trong lực lượng hải quân Mỹ, như Tư lệnh Hạm đội 6, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương , và nhậm chức Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương vào năm 2015. Ông Harris từng tham chiến tại I-rắc, Afghanistan, và học các ngành như hành chính, chính trị quốc tế, và an ninh tại các trường như đại học Harvard, đại học Oxford, và đại học Georgetown.



Dự đoán

Ông Harry Harris là người có lập trường cứng rắn đối với Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Trong phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ vào tháng 3 vừa qua, ông đã phản đối việc Mỹ rút lực lượng quân đội đồn trú tại Hàn Quốc, với lý do điều này sẽ làm cho nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vui mừng đắc thắng. Ngoài ra, ông Harris cũng đã chỉ trích việc miền Bắc tham gia Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 là động thái nhằm “thu hút sự chú ý”. Đồng thời, ông kêu gọi các bên đừng để Bình Nhưỡng mê hoặc, mà giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên dựa trên những sự thật trông thấy. Do đó, nếu được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, ông Harris dự kiến sẽ có những tác động đáng kể đến chính sách của Washington. Đầu tiên là việc tăng cường mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ nhằm làm lắng xuống những tranh cãi về việc cắt giảm lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Nhiều ý kiến dự đoán rằng ông Harris có khả năng sẽ có những động thái cứng rắn hơn đối với Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Tuy nhiên, một số ý kiến phản đối lập luận này, cho rằng lập trường với tư cách cá nhân và trên cương vị là Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc sẽ khác nhau. Các chuyên gia cũng cho rằng trên thực tế nếu được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, ông Harry Harris có thể sẽ theo lập trường mang tính thực tế hơn. Điển hình như Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, người từng theo đuổi lập trường cứng rắn, đã có những bước đi ôn hòa hơn sau khi nhậm chức.