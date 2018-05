Quốc hội Hàn Quốc không thể tiến hành bỏ phiếu dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Phiên bỏ phiếu dự thảo sửa đổi Hiến pháp tại Quốc hội thất bại

Quốc hội Hàn Quốc hôm 24/5 đã mở phiên họp toàn thể để biểu quyết về dự thảo sửa đổi Hiến pháp, song phiên biểu quyết đã thất bại do các nghị sĩ phe đối lập vắng mặt. Phiên họp toàn thể tại Quốc hội cùng ngày chỉ có sự tham gia của các nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, nên chỉ 114 nghị sĩ của đảng này bỏ phiếu cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp, không đáp ứng đủ điều kiện biểu quyết là 192 người. Do đó, vào lúc 11 giờ 5 phút sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun đã buộc phải tuyên bố không thể tiến hành phiên bỏ phiếu. Như vậy, Quốc hội không thể tiến hành lại phiên bỏ phiếu cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Chính phủ. Chủ tịch Chung Sye-kyun cho biết Quốc hội khóa XX sẽ nỗ lực hết sức để cải cách thành công Hiến pháp.



Phe đối lập phản đối dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Chính phủ

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Chính phủ đã được trình lên Quốc hội vào hôm 26/3 vừa qua. Theo đó, Quốc hội sẽ phải tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp này trong vòng 60 ngày, tức hạn chót là đến ngày 24/5. Quốc hội không có quyền được chỉnh sửa dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Chính phủ, mà chỉ có thể tiến hành biểu quyết thông qua hoặc Chính phủ phải rút lại dự thảo. Khi đề xuất dự thảo sửa đổi Hiến pháp lên Quốc hội, Chính phủ cho biết sẽ rút lại bản dự thảo này nếu Quốc hội thảo luận một dự thảo sửa đổi riêng.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Chính phủ có nội dung chính là cho phép Tổng thống được tại vị hai nhiệm kỳ bốn năm liên tiếp, thay vì một nhiệm kỳ như hiện nay, áp dụng thể thức bầu cử hai vòng đối với bầu cử Tổng thống, và giảm độ tuổi được phép tham gia bầu cử xuống là 18 tuổi. Ngoài ra, dự thảo sửa đổi Hiến pháp còn bao gồm nội dung giảm bớt một phần quyền hạn của Tổng thống, tăng cường quyền lực của Quốc hội, mở rộng các quyền cơ bản, và đẩy mạnh quyền tự trị cho địa phương. Phe đối lập phản đối mạnh mẽ dự thảo này, cho rằng việc Tổng thống xúc tiến đề xuất dự thảo sửa đổi Hiến pháp là động thái xem thường Quốc hội. Phe đối lập cũng chỉ trích rằng Chính phủ viện cớ xúc tiến sửa đổi Hiến pháp là để xóa bỏ “chế độ Tổng thống độc tài” nhưng thực tế dự thảo sửa đổi Hiến pháp lại bao gồm những nội dung để củng cố chế độ này.



Lập trường của Tổng thống Moon Jae-in

Trong bài giải trình về đề xuất sửa đổi Hiến pháp của Tổng thống Moon Jae-in do Thủ tướng Lee Nak-yon đọc thay tại Quốc hội hôm 24/5, ông Moon khẳng định “chủ nhân của Hiến pháp” chính là người dân. Tổng thống Moon mong Quốc hội biểu quyết dự thảo sửa đổi Hiến pháp để có thể trao cơ hội này cho người dân. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã yêu cầu các đảng đối lập tham dự phiên họp toàn thể của Quốc hội để biểu quyết dự thảo sửa đổi Hiến pháp, cho dù là bỏ phiếu phản đối. Tuy nhiên, phe đối lập đã không tham gia và yêu cầu Chính phủ rút lại dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Tổng thống đơn phương đề xuất.