Bắc Triều Tiên công khai đoạn phim về sự kiện phá dỡ bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye

Bắc Triều Tiên hôm 24/5 đã cho nổ bãi thử nghiệm hạt nhân ở xã Pyunggye, huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong, trước sự chứng kiến của đoàn phóng viên đến từ năm nước Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nga, và Anh. Tuy nhiên, do hạn chế về cơ sở hạ tầng thông tin, phải đến sáng ngày 25/5, sau khi đoàn phóng viên các nước trở về trung tâm báo chí ở thành phố Wonsan, đoạn phim về sự kiện này mới được công bố.



Quá trình phá dỡ bãi thử nghiệm hạt nhân của miền Bắc

Bắc Triều Tiên bắt đầu tiến hành phá dỡ bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye với việc cho nổ đường hầm số 2 và trạm quan sát của bãi thử nghiệm hạt nhân vào lúc 11 giờ sáng 24/5. Đây là nơi nước này đã tiến hành năm đợt thử nghiệm hạt nhân. Tiếp đó, vào buổi chiều cùng ngày, miền Bắc đã tiến hành phá hủy tiếp đường hầm số 3, đường hầm số 4, cùng các cơ sở hạ tầng trên mặt đất như tòa nhà phục vụ sinh hoạt, văn phòng điều hành, lều trại quân sự. Đường hầm số 3 và số 4 là nơi chưa từng diễn ra đợt thử nghiệm hạt nhân nào. Bắc Triều Tiên đã không phá hủy đường hầm số 1. Đường hầm này trên thực tế đang bị đóng cửa do ô nhiễm phóng xạ sau vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ nhất vào năm 2006.

Đoàn phóng viên của Hàn Quốc ban đầu gần như không thể đến miền Bắc cùng đoàn phóng viên bốn nước khác để đưa tin về sự kiện trên. Trước đó, sau khi công bố kế hoạch phá dỡ bãi thử nghiệm hạt nhân, Bắc Triều Tiên đã mời đoàn phóng viên của năm nước đến tác nghiệp. Tuy nhiên, sau khi mối quan hệ hai miền Nam-Bắc trở nên căng thẳng, Bình Nhưỡng đã không tiếp nhận danh sách đoàn phóng viên của Seoul. Phải đến sáng ngày 23/5, nước này mới cho phép đoàn phóng viên Hàn Quốc nhập cảnh.



Ý nghĩa

Sự kiện phá dỡ bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye có ý nghĩa to lớn vì đây là bước đi đầu tiên của Bắc Triều Tiên trong việc phi hạt nhân hóa, dựa theo nội dung thỏa thuận trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều vừa qua. Bình Nhưỡng đánh giá sự kiện phá dỡ bãi thử nghiệm hạt nhân lần này là thể hiện lập trường ái mộ nền hòa bình một cách vững chắc của nước này. Ngoài ra, đây cũng là sự kiện có ý nghĩa trong việc miền Bắc chuyển đổi chính sách phát triển kinh tế song song với vũ khí hạt nhân sang chính sách dồn toàn lực vào xây dựng nền kinh tế. Mặt khác, việc phá hủy bãi thử nghiệm hạt nhân của miền Bắc còn đồng nghĩa với việc nước này từ bỏ chương trình “hạt nhân tương lai”.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc đánh giá động thái phá dỡ bãi thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên là bước đi đầu tiên nhằm giải trừ hạt nhân một cách hoàn toàn. Tuy nhiên, sự kiện này đã bị mờ nhạt chỉ vài tiếng sau khi diễn ra, do Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột tuyên bố hủy Hội nghị thượng đỉnh song phương với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Washington và Bình Nhưỡng đều vẫn chưa đóng hoàn toàn cánh cửa đối thoại. Dư luận hiện đang hết sức quan tâm đến các động thái sắp tới của hai bên.