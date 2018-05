Tổng thống Mỹ gửi thư cho Chủ tịch Bắc Triều Tiên thông báo hủy Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Nội dung bức thư

Nhà Trắng hôm 24/5 (theo giờ địa phương) đã công bố bức thư mà Tổng thống Donald Trump gửi cho Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Trong thư, Tổng thống Donald Trump cho biết ông cảm thấy thời điểm hiện tại là chưa thích hợp để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với miền Bắc do sự phẫn nộ cực độ và phản ứng thù địch công khai trong các phát ngôn của Bắc Triều Tiên gần đây. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Bình Nhưỡng đã đánh mất cơ hội to lớn để xây dựng nền hòa bình, thịnh vượng và sự giàu có cho đất nước mình. Đồng thời, ông Trump cho rằng đây thật sự là một khoảnh khắc đáng buồn nhất trong lịch sử. Ông cũng bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ tuyệt đối không phải dùng đến năng lực hạt nhân.



Nguyên nhân Washington hủy Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Như vậy, cuộc “đàm phán thế kỷ” thu hút sự chú ý của thế giới về vấn đề phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore, đã bị phá sản. Có thể nói, việc miền Bắc trao trả công dân Mỹ đã bị nước này bắt giữ trước đó, và việc phá dỡ bãi thử nghiệm hạt nhân ở xã Pyunggye, huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong của Bắc Triều Tiên xem như đã không còn ý nghĩa. Nguyên nhân cuộc hội đàm bị hủy được cho là do lập trường đối lập của hai bên. Washington mong muốn phi hạt nhân hóa trước rồi bù đắp sau, trong khi Bình Nhưỡng lại mong muốn phi hạt nhân hóa đồng bộ theo từng bước. Tuy nhiên, lý do mang tính quyết định chính là phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Son-hui. Trước đó, bà Choe Son-hui đã lên tiếng chỉ trích thẳng thắn bài phỏng vấn trên kênh tin tức Fox News của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bằng những lời lẽ như “phát ngôn hết sức mông muội”, hay “kẻ không hiểu biết về chính trị”. Trước đó, hôm 22/5, Phó Tổng thống Pence đã tuyên bố rằng trước khi có bất cứ sự nhượng bộ nào, Washington phải thấy được Bình Nhưỡng đã đạt được phi hạt nhân hóa đến mức không thể quay trở lại phát triển hạt nhân. Một quan chức thuộc Nhà Trắng nhận định phản ứng trên của miền Bắc là “đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn”.



Kỳ vọng

Mặc dù Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến tổ chức tại Singapore đã phá sản, song cả Mỹ và Bắc Triều Tiên vẫn để ngỏ về việc nối lại đối thoại. Trong bức thư gửi Chủ tịch Kim Jong-un, Tổng thống Donald Trump cho biết nếu Bắc Triều Tiên thay đổi ý định thì đừng chần chừ mà hãy gọi điện thoại hay gửi thư cho Mỹ. Về phần mình, Bắc Triều Tiên đã công bố bài phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Kim Kye-gwan cho biết nước này luôn luôn mở lòng, cho Mỹ thêm thời gian và cơ hội để nối lại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Theo đó, một số chuyên gia dự đoán rằng vẫn có thể hy vọng về việc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ được tổ chức theo như dự kiến vào ngày 12/6 tại Singapore.