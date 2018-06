Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo sửa đổi Luật lương tối thiểu

Nội dung sửa đổi

Quốc hội Hàn Quốc hôm 28/5 đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật lương tối thiểu có nội dung tính gộp tiền lương trả định kỳ một lần trở lên mỗi tháng vào tiền lương tối thiểu, ngoại trừ tiền thưởng tương đương 25% lương tối thiểu và tiền trợ cấp phúc lợi tương đương 7% lương tối thiểu mỗi tháng. Tức số tiền thưởng hơn mức 25% tiền lương tối thiểu và tiền trợ cấp phúc lợi hơn 7% tiền lương tối thiểu sẽ được tính gộp vào tiền lương tối thiểu hàng tháng.



Mức lương tối thiểu trong năm nay được trả cho người lao động là 7.530 won/giờ (tương đương 7 USD/giờ). Do đó, nếu tính tiền lương cho 209 giờ làm việc hàng tháng, thì tiền lương một tháng sẽ khoảng 1,57 triệu won (gần 1.500 USD). Như vậy, 25% tiền thưởng của 1,57 triệu won sẽ là 390.000 won (360 USD), nếu số tiền thưởng vượt quá con số này sẽ được tính gộp vào lương tối thiểu. Tương tự, số tiền trợ cấp phúc lợi vượt hơn 7% mức lương tối thiểu, tức quá 110.000 won (102 USD), cũng sẽ được tính vào lương tối thiểu.

Ví dụ, một người lao động vốn được nhận 500.000 won (465 USD) tiền thưởng và 200.000 won (186 USD) tiền trợ cấp thêm mỗi tháng, thì theo luật sửa đổi mới sẽ có mức lương tối thiểu là 1,77 triệu won (1.643 USD) bao gồm 1,57 triệu won (gần 1.500 USD) tiền lương cơ bản, cộng với 110.000 won (102 USD) số tiền vượt quá mức tiền thưởng định kỳ (tức 500.000 won trừ 390.000 won), cộng với số tiền vượt quá mức trợ cấp phúc lợi hàng tháng là 90.000 won (84 USD) (tức 200.000 won trừ 110.000 won).

Điều này có nghĩa là người sử dụng lao động trên thực tế không cần tăng lương, vẫn có thể cáng đáng được khoản tăng tiền lương tối thiểu bằng việc tính gộp tiền thưởng và tiền trợ cấp phúc lợi. Trong khi đó, giới lao động cho rằng điều này là không hợp lý vì số tiền nhận được là số tiền gồm tiền thưởng được cộng dồn vào tiền lương tối thiểu, có nghĩa là tiền lương không những không được tăng lên, mà ngược lại đang bị cắt giảm.



Mức lương tối thiểu

Tiền lương tối thiểu được quy định là mức lương thấp nhất mà nhà tuyển dụng phải trả cho người lao động, nếu làm trái quy định này, nhà tuyển dụng sẽ bị phạt. Mức lương tối thiểu trong năm nay đã tăng 16,4% so với năm ngoái, với mức tăng tương đương là 1.060 won (0,98 USD). Mức lương tối thiểu tăng cao đột ngột như vậy đã gây khó khăn cho nhà tuyển dụng và trên thực tế, đã dẫn đến nhiều hệ quả không mong muốn. Do đó, nhằm giảm bớt gánh nặng cho nhà tuyển dụng, nhiều ý kiến cho rằng cần phải sửa đổi Luật lương tối thiểu. Hơn nữa, so với các nước phát triển khác, hệ thống lương bổng tại Hàn Quốc có tỷ lệ tiền lương cơ bản thấp trong khi tỷ lệ tiền thưởng lại cao. Do đó, đối với cả người lao động có lương hàng năm ở mức tương đối cao, nếu trừ đi tiền thưởng thì số tiền lương thực tế còn thấp hơn cả mức lương tối thiểu.



Phản ứng của giới lao động và giới chủ

Mặc dù giới tuyển dụng rất hoan nghênh việc sửa đổi Luật lương tối thiểu của Chính phủ, nhưng giới lao động lại phản đối kịch liệt. Giới lao động cho rằng việc tăng tiền lương tối thiểu của Chính phủ đã không còn ý nghĩa gì nếu tính gộp tiền thưởng và tiền trợ cấp phúc lợi vào tiền lương tối thiểu. Tổng liên đoàn lao động Dân chủ và Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc tuyên bố sẽ không tham gia vào Ủy ban kinh tế, xã hội, lao động, cơ quan thay thế cho Ủy ban phát triển kinh tế và xã hội (ESDC), một ủy ban trực thuộc Tổng thống có sự tham gia của ba bên là Chính phủ, giới doanh nghiệp và lao động. Theo đó, dự kiến Chính phủ sẽ gặp nhiều khó khăn để quyết định mức lương tối thiểu năm 2019, theo đúng thời hạn quy định của pháp luật là đến ngày 29/6 tới.