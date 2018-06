GM Hàn Quốc đóng cửa nhà máy sản xuất ô tô ở thành phố Gunsan

Nhà máy sản xuất ô tô của GM Hàn Quốc ở Gunsan đóng cửa

Công ty GM Hàn Quốc hôm 31/5 đã chính thức đóng cửa nhà máy sản xuất ô tô ở thành phố Gunsan (tỉnh Bắc Jeolla), 22 năm kể từ khi ra mắt thị trường chiếc xe đầu tiên vào năm 1996. Trước đó, hôm 13/2 vừa qua, công ty GM Hàn Quốc đã tuyên bố đóng cửa nhà máy sản xuất ô tô tại thành phố Gunsan, với lý do tái cơ cấu nhằm tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động kinh doanh của công ty. Sau đó, công ty mẹ là hãng ô tô Mỹ General Motors (GM) cũng đã để ngỏ khả năng rút hoàn toàn hoạt động kinh doanh của hãng tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, trải qua nhiều sóng gió, sau khi đạt được thỏa thuận rót thêm vốn đầu tư của công ty mẹ GM, và nhận được cam kết hỗ trợ của Chính phủ, công ty GM Hàn Quốc đã có thể quay trở lại hoạt động bình thường. Song trong nội dung thỏa thuận với phía công đoàn lao động nhằm bình thường hóa hoạt động của công ty đã không đề cập đến việc rút lại quyết định đóng cửa nhà máy sản xuất ô tô ở Gunsan, cũng như phương án sử dụng nhà máy này với mục đích khác. Theo đó, nhà máy sản xuất ô tô ở Gunsan đã không tránh khỏi việc phải đóng cửa.



Phương án phân bổ lao động bị mất việc của công ty GM Hàn Quốc

Thời điểm công ty GM Hàn Quốc tuyên bố đóng cửa nhà máy ở Gunsan có đến 2.000 công nhân làm việc tại đây. Sau đó, nhà máy chỉ còn lại 612 nhân viên do nhiều lao động đã tự nguyện xin nghỉ việc. Phía công ty cho biết sẽ bố trí việc làm cho hơn 200 lao động sản xuất trong số nhân viên còn lại để làm việc tại các nhà máy của hãng ở quận Bupyeong (thành phố Incheon), thành phố Changwon (tỉnh Nam Gyeongsang), và thành phố Boryeong (tỉnh Nam Chungcheong). Với 400 trăm nhân viên còn lại, trước mắt công ty có phương án sẽ cho nghỉ tạm thời không lương, hoặc sẽ bố trí việc làm khi có chỗ trống ở các nhà máy khác. Tuy nhiên, năng suất hoạt động của các nhà máy của GM Hàn Quốc như ở quận Bupyeong không cao, nên có nhiều llo ngại về khả năng hãng sẽ không đủ sức để sử dụng hết nguồn nhân lực này.



Khó khăn và phương án đối phó của Chính phủ

Việc công ty GM Hàn Quốc đóng cửa nhà máy sản xuất ô tô ở thành phố Gunsan được xem như là một đòn chí mạng cho nền kinh tế ở địa phương này. Nhà máy sản xuất ô tô của GM Hàn Quốc tại Gunsan mỗi năm sử dụng thường xuyên 12.000 lao động của địa phương, và góp hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu của thành phố Gunsan. Đặc biệt, nhà máy đóng tàu của Công ty công nghiệp nặng Hyundai, hoàn công vào năm 2009 và nhà máy sản xuất ô tô của GM Hàn Quốc đã dẫn đầu cho thời kỳ phát triển hoàng kim của kinh tế thành phố Gunsan. Kim ngạch sản xuất hàng năm của hai doanh nghiệp này lên đến 12.000 tỷ won (11,17 tỷ USD), chiếm 43% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bắc Jeolla. Tuy nhiên, nhà máy đóng tàu của công ty công nghiệp nặng Hyundai tại thành phố Gunsan cũng đã đóng cửa do cải tổ cơ cấu, và lần này, nhà máy sản xuất ô tô của công ty GM Hàn Quốc tại đây cũng chấm dứt hoạt động. Điều này đã tạo một cú sốc lớn cho nền kinh tế của tỉnh Bắc Jeolla. Trên thực tế, có thể nói kinh tế của thành phố Gunsan coi như đã bị sụp đổ.



Chính phủ đã chỉ định thành phố Gunsan là khu vực có nguy cơ về tuyển dụng, và khu vực đặc biệt cần đối phó về khủng hoảng ngành công nghiệp, nhằm hỗ trợ toàn diện cho lao động thất nghiệp, các doanh nghiệp hợp tác, các chủ doanh nghiệp nhỏ ở lân cận thành phố Gunsan. Nhằm đối phó với việc đóng của nhà máy sản xuất ô tô của GM Hàn Quốc ở Gunsan, các ngân hàng cũng thực hiện chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp hợp tác với GM Hàn Quốc tại địa phương này. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hiệu quả hỗ trợ vẫn còn rất thấp, Chính phủ cần phải nhanh chóng đưa ra các biện pháp thiết thực hơn.