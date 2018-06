Khởi động tranh cử cho cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung từ ngày 31/5

Thời gian vận động tranh cử cho cuộc bầu cử địa phương lần thứ bảy và Quốc hội bổ sung diễn ra trên toàn Hàn Quốc vào ngày 13/6 tới đã chính thức bắt đầu vào lúc 0 giờ ngày 31/5, kéo dài cho đến nửa đêm ngày 12/6.



Mục tiêu của cuộc bầu cử địa phương 13/6

Cuộc bầu cử địa phương 13/6 tới sẽ bầu ra 4.016 người gồm tỉnh trưởng, thị trưởng, ủy viên hội đồng các tỉnh, thành phố, giám đốc Sở giáo dục, ủy viên giáo dục. Trong đó, gồm có 17 tỉnh trưởng, thị trưởng, 17 giám đốc Sở giáo dục, và 226 quận trưởng, huyện trưởng. Ngoài ra, các cử tri cũng sẽ bầu ra 824 ủy viên hội đồng tỉnh, thành phố, 2.927 ủy viên hội đồng quận, huyện, và 5 ủy viên giáo dục (đảo Jeju). Song song với cuộc bầu cử địa phương lần này, bầu cử Quốc hội bổ sung cũng sẽ được diễn ra tại 12 khu vực trên toàn Hàn Quốc.

Cuộc bầu cử này có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì là cuộc bầu cử địa phương trên quy mô toàn quốc đầu tiên kể từ khi Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in lên nắm quyền. Ngoài ra, cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung cũng được diễn ra ở 12 khu vực. Do đó, cuộc bầu cử này còn được gọi là một “cuộc bầu cử nghị sĩ Quốc hội với quy mô nhỏ”. Chính vì vậy, dự kiến cuộc vận động tranh cử lần này sẽ là một cuộc cạnh tranh hết sức khốc liệt.



Cuộc chạy đua của các đảng trong cuộc bầu cử địa phương 13/6

Đa số các phân tích đều cho rằng tình thế ban đầu cho thấy đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang chiếm ưu thế áp đảo. Trong bối cảnh này, các đảng đối lập đang nỗ lực để xoay ngược tình thế. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đề ra mục tiêu giành được 9 trên 17 chiếc ghế tỉnh trưởng, thị trưởng, và 7 trên 12 ghế nghị sĩ Quốc hội. Trong khi đảng đối lập Hàn Quốc tự do, đảng hiện đang có số ghế nghị sĩ nhiều nhất tại Quốc hội, cũng đặt ra mục tiêu giành thắng lợi ở vùng Yeongnam (bao gồm các thành phố Busan, Daegu, Ulsan, tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang), cùng với bốn địa phương khác. Đảng Tương lai chính nghĩa đang có phương án xây dựng hình ảnh một chính đảng cải cách, trung lập bằng cách giành được nhiều phiếu bầu của cử tri ở hai khu vực có ý nghĩa là thủ đô Seoul và thành phố Daegu. Đảng Hòa bình dân chủ đặt mục tiêu giành chiến thắng với hơn một nửa vị trí người đứng đầu các quận, huyện ở khu vực Honam (gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla). Đảng Công lý cũng nỗ lực giành được trên hai vị trí người đứng đầu quận, huyện, hướng tới mục tiêu đứng thứ hai về tỷ lệ ủng hộ của cử tri với chính đảng này ở khu vực Seoul và lân cận thủ đô. Nói tóm lại, hai chính đảng lớn là đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và đảng đối lập Hàn Quốc tự do hiện đang cạnh tranh quyết liệt cho cuộc đua giành các vị trí tỉnh trưởng, thị trưởng, còn các đảng đối lập còn lại quyết tâm giành được tỷ lệ phiếu ủng hộ của cử tri, và một số vị trí quận trưởng, huyện trưởng nhằm khẳng định sự tồn tại của đảng.



Điểm thu hút sự quan tâm nhất là cuộc chiến giành vị trí Thị trưởng thành phố Seoul của ba chính đảng. Trước mắt, ứng cử viên thuộc đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành là Thị trưởng đương nhiệm thành phố Seoul Park Won-soon hiện đang giành nhiều lợi thế. Nếu giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tới, ông Park Won-soon sẽ tiếp tục giữ chức Thị trưởng thành phố Seoul nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Hai ứng cử viên còn lại cho vị trí này là cựu Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Kim Moon-soo, thuộc đảng Hàn Quốc tự do, và Chủ tịch Ủy ban tuyển dụng nhân tài của đảng Tương lai chính nghĩa Ahn Cheol-soo cũng đang ra sức chạy đua quyết liệt để đảo ngược tình thế.