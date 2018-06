Chính phủ Hàn Quốc tăng chi tiêu tài chính để giải quyết vấn đề việc làm, tỷ lệ sinh thấp

Cuộc họp chiến lược tài chính quốc gia

Chính phủ Hàn Quốc hôm 31/5 đã mở cuộc họp chiến lược tài chính quốc gia dưới sự chủ trì của Tổng thống Moon Jae-in, nhằm thảo luận phương hướng tài chính trung hạn trong năm năm, từ năm 2018 đến năm 2022. Đây là cuộc họp nhằm quyết định chiến lược và phương hướng chủ đạo trong việc điều hành tài chính trước khi Chính phủ lập ngân sách mỗi năm. Phát biểu tại đây, Tổng thống Moon Jae-in đã nhấn mạnh đến việc cần thiết phải vận hành tài chính một cách tích cực để khắc phục các vấn đề mang tính cơ cấu như việc làm, tăng trưởng thấp, phân hóa xã hội, tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa, dự báo về việc sẽ mở rộng tài chính. Sau cuộc họp kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ, Chính phủ đã nhất trí sẽ nâng mức chi tiêu tài chính.



Tăng tỷ lệ chi tiêu tài chính trong tương lai

Tỷ lệ tăng chi tiêu tài chính trong năm nay ở mức khá cao là 7,1%. Theo kế hoạch điều hành tài chính trung hạn từ năm 2017 đến năm 2021, hạn mức về tỷ lệ tăng chi tiêu tài chính trong năm tới là 5,7%, và xấp xỉ 5% kể từ năm sau đó cho đến năm 2021. Trong cuộc họp cùng ngày, Chính phủ đã nhất trí duy trì tỷ lệ tăng chi tiêu tài chính ở mức cao như năm nay hoặc sẽ nâng cao hơn nữa. Tức Chính phủ sẽ tích cực giải ngân để đối phó với tình trạng tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa, và tạo ra việc làm. Ngoài ra, Chính phủ cũng xem xét phương án nâng cao hơn nữa tỷ lệ tăng chi tiêu tài chính trung hạn hiện đang ở mức 5,8%, nhằm tiếp tục tìm kiếm giải pháp cơ bản cho vấn đề mang tính cơ cấu bằng chính sách tài chính trong cả những năm sau đó.



Dự đoán

Dựa vào những nội dung thảo luận như trên, Chính phủ sẽ xây dựng kế hoạch điều hành tài chính quốc gia trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, và dự thảo ngân sách trong năm tới. Bằng cách này, dự kiến Chính phủ sẽ tiếp tục mở rộng, rót thêm ngân sách để đối phó với các vấn đề cơ cấu như việc làm, tỷ lệ sinh thấp, và dân số già hóa. Đây cũng là quyết tâm của Chính phủ trong việc tiếp tục thực hiện chính sách tăng trưởng lấy thu nhập làm chủ đạo. Gần đây, nhiều ý kiến đề cập đến nguy cơ khủng hoảng do chính sách tăng trưởng lấy thu nhập làm chủ đạo. Bởi việc Chính phủ tăng tiền lương tối thiểu đột ngột đã khiến vấn đề việc làm trở nên xấu đi, làm giảm thu nhập của tầng lớp nghèo trong xã hội. Về vấn đề này, Tổng thống Moon Jae-in đã nhận định rằng Chính phủ đã không có phương án đối phó tốt khi các nguyên nhân nhanh chóng được xác định có thể là do chính sách tăng trưởng lấy thu nhập làm chủ đạo thất bại, hay do việc tăng đột ngột mức lương tối thiểu.