Tầng lớp yếu thế tại Hàn Quốc lần đầu có thu nhập chuyển giao cao hơn thu nhập do lao động

Theo tài liệu của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, thu nhập chuyển giao (transfer income) bình quân hàng tháng trong quý I năm nay của 20% dân số là tầng lớp có mức thu nhập thấp nhất, đạt 597.000 won (552 USD), cao hơn 125.000 won (116 USD) so với con số 472.000 won (436 USD) là thu nhập do lao động của nhóm hộ gia đình này. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thực hiện thống kê liên quan từ năm 2003, thu nhập chuyển giao vượt quá thu nhập do lao động,



Thu nhập chuyển giao

Thu nhập chuyển giao là thu nhập không phải trực tiếp từ hoạt động sản xuất mà là nguồn thu nhập nhận được từ các khoản trợ cấp, hỗ trợ của Chính phủ hoặc gia đình. Thu nhập chuyển giao gồm có thu nhập chuyển giao công và thu nhập chuyển giao tư. Thu nhập chuyển giao công gồm có trợ cấp Chính phủ, lương hưu, lương trợ cấp đảm bảo kế sinh nhai. Thu nhập chuyển giao tư là các khoản tiền sinh hoạt con cái biếu bố mẹ.



Nguyên nhân

Trong quý I năm nay, tỷ lệ gia tăng thu nhập chuyển giao của tầng lớp có thu nhập thấp đạt 21,6%, là con số cao nhất từ trước đến nay. Đây được cho là kết quả của chính sách phát triển kinh tế lấy thu nhập làm chủ đạo do Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in xúc tiến. Chính phủ năm nay đang thực hiện các chính sách như tăng tiền trợ cấp làm việc, hỗ trợ chi phí thuê nhà cho thanh niên và các cặp vợ chồng mới cưới, nhằm mục tiêu mở rộng nền tảng thu nhập cho tầng lớp có thu nhập thấp. Trong khi đó, thu nhập thông qua lao động lại rớt xuống mức thấp nhất, giảm 13,3% so với con số 545.000 won (gần 504 USD) của một năm trước đây. Chính phủ nhận định nguyên nhân của tình trạng này là do tỷ lệ chủ hộ gia đình trên 70 tuổi gia tăng, cũng như tình hình tuyển dụng lao động làm việc tạm thời trở nên xấu đi do ngành dịch vụ không mấy tiến triển. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc tiền lương tối thiểu tăng đột ngột là nguyên nhân làm giảm thu nhập của tầng lớp nghèo trong xã hội, bởi điều này khiến cho tình hình tuyển dụng lao động làm việc tạm thời giảm, hay thời gian làm việc bị rút ngắn.



Đánh giá

Việc thu nhập chuyển giao tăng được đánh giá là vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực. Ưu điểm lớn nhất là thu nhập tăng sẽ giúp tầng lớp nghèo có thể cải thiện được chất lượng cuộc sống. Đồng thời, xu hướng tiêu dùng của tầng lớp này tăng cũng sẽ giúp cải thiện được nhu cầu tiêu dùng trong nước. Song nếu tình trạng thu nhập chuyển giao cao hơn thu nhập từ lao động tiếp tục kéo dài sẽ khiến tinh thần lao động của người dân thấp đi. Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng chỉ ra rằng vấn đề quan trọng là tình trạng thu nhập chuyển giao cao có tiếp tục được duy trì hay không.