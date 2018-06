Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên trao đổi danh sách tham gia hội đàm cấp cao liên Triều

Danh sách phái đoàn tham gia hội đàm cấp cao liên Triều

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã rà soát và trao đổi danh sách thành viên phái đoàn cấp cao của hai bên tham gia hội đàm cấp cao liên Triều, dự kiến diễn ra vào ngày 1/6 tới tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Đoàn đại biểu phía Hàn Quốc do Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun dẫn đầu, cùng Thứ trưởng Địa chính và giao thông Kim Jeong-ryeol, Thứ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Roh Tae-kang, Chánh văn phòng chính sách thuộc Bộ Thống nhất Kim Nam-jung, và Thẩm định viên thuộc Văn phòng Thủ tướng Ahn Moon-hyun. Đoàn đại biểu phía miền Bắc gồm có Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất Tổ quốc Ri Son-kwon, Thứ trưởng Đường sắt Kim Yun-hyok, Thứ trưởng Thể dục thể thao Won Kil-u, Phó chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất Tổ quốc Pak Yong-il, và Phó chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh tế dân tộc Pak Myong-chol. Hội đàm cấp cao liên Triều vốn dĩ dự kiến sẽ diễn ra vào hôm 16/5 nhưng đã không thể tiến hành do miền Bắc đơn phương thông báo hủy.



Dự đoán vấn đề nghị sự

Tại cuộc họp cấp cao liên Triều lần này, hai bên dự kiến sẽ thảo luận phương án thực hiện những nội dung thỏa thuận trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm, kết quả của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 27/4. Nội dung cụ thể gồm hợp tác kinh tế như nối tuyến đường sắt liên Triều, tổ chức chương trình đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) vào dịp 15/8 tới, và tổ chức chung lễ kỷ niệm Tuyên bố chung liên Triều 15/6. Ngoài ra, việc thành lập văn phòng liên lạc tại khu vực Gaesung, và vấn đề cùng tham dự Á vận hội vào tháng 8 tới cũng là những chủ đề nghị sự quan trọng trong hội đàm cấp cao liên Triều lần này.

Để thực hiện những vấn đề trên, việc cấp bách trước hết là hai bên phải xác định lịch trình các cuộc họp cấp chuyên viên liên quan sau đó. Hai bên có khả năng sẽ lựa chọn thời điểm tiến hành cuộc gặp Hội chữ thập đỏ liên Triều để chuẩn bị cho chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên vào ngày 15/8 tới, đúng dịp Quốc khánh. Tuy nhiên, những thế hệ đầu tiên còn sống đang giảm đáng kể, do tuổi đã cao. Điều này trở thành vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết. Ngoài ra, Seoul và Bình Nhưỡng dự kiến sẽ ấn định thời gian tổ chức Hội đàm quân sự cấp tướng liên Triều nhằm xoa dịu bớt căng thẳng.

Danh sách tham dự hội đàm cấp cao liên Triều lần này của phía miền Bắc bao gồm cả Thứ trưởng Đường sắt miền Bắc và Phó chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh tế dân tộc, điều này cho thấy được quyết tâm hợp tác trong lĩnh vực kinh tế của hai miền Nam-Bắc. Ủy ban hợp tác kinh tế dân tộc là một cơ quan tổng giám sát các dự án hợp tác kinh tế liên Triều từ trước đến nay. Tuy nhiên, trong cuộc gặp lần này hai bên có thể sẽ chỉ thảo luận các công tác chuẩn bị cho việc hợp tác kinh tế song phương chứ chưa bàn đến những nội dung cụ thể, do quá trình hợp tác kinh tế liên Triều gắn bó chặt chẽ với việc phi hạt nhân hóa.