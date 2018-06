BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng “Billboard 200”

Album của nhóm nhạc BTS xếp quán quân “Billboard 200”

Bảng xếp hạng âm nhạc danh giá Billboard của Mỹ hôm 27/5 đã công bố “Billboard 200”, bảng xếp hạng album được yêu thích nhất tại Mỹ trong tuần dựa trên số lượng album bán ra, số lượng từng ca khúc bán ra và số lượt nghe trực tuyến. Và vị trí vinh quang nhất thuộc về album thứ ba của nhóm nhạc Hàn Quốc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) mang tên “Love Yourself : Tear”. Billboard được coi như là một thước đo về sự thành công trong thị thường âm nhạc trên toàn thế giới.



Nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS)

Nhóm nhạc thần tượng BTS là nhóm nhạc nam gồm bảy thành viên, chính thức ra mắt vào năm 2013. Đa số các thành viên trong nhóm đều sở hữu tài năng xuất chúng về sáng tác nhạc và lời ca, hoạt động như một ca sĩ kiêm nhạc sĩ. BTS thường đưa các nội dung văn học, hay lời thoại phim vào phần lời trong các sáng tác của nhóm, cũng như có khả năng vũ đạo và trình diễn tuyệt vời. Không những thế, nhóm cũng rất thành công khi sử dụng các trang mạng xã hội (SNS), kênh phát sóng cá nhân, hay trang Youtube để đến gần hơn với người hâm mộ.



Các thành tích kỷ lục của nhóm nhạc BTS

Đây là lần đầu tiên một album thuộc lĩnh vực “âm nhạc quốc tế”, tức album không có nguồn gốc từ lãnh thổ nước Mỹ, giữ vị trí quán quân bảng xếp hạng “Billboard 200”. Đây cũng là lần đầu tiên sau 12 năm một album nhạc không phải bằng tiếng Anh đứng đầu bảng xếp hạng này. Album trước đó mang tên “Love Yourself : Her”(Love Yourself 承 Her) của nhóm BTS cũng từng phá kỷ lục khi xếp ở vị trí thứ bảy trong bảng xếp hạng này, và đây cũng là thành tích cao nhất trong số các album của nghệ sĩ Hàn Quốc tính đến thời điểm đó.

Trước đây, ca khúc "Gangnam Style” của ca sĩ PSY từng giữ vị trí thứ hai trong bảy tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng 100 ca khúc hot nhất (Hot 100) của Billboard, bảng xếp hạng âm nhạc dành cho các đĩa đơn. Nếu PSY chỉ dừng lại ở một ca khúc là “Gangnam Style”, thì nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn lại liên tục đạt được những thành tích đáng nể. Sau khi album mang tên “Hoa dạng niên hoa phần 2 (The Most Beautiful Moment in Life part. 2)” của BTS được xếp ở vị thứ 171 của “Billboard 200” vào năm 2015, nhóm đã liên tiếp đưa tên mình vào bảng xếp hạng này. Album “Hoa dạng niên hoa: Young Forever” xếp thứ 107 vào tháng 5 năm 2016, và album mang tên “Wings” giữ vị trí 26 trên “Billboard 200” vào tháng 10 năm 2016. Tiếp đó, tháng 3 năm 2017, BTS tiếp tục giữ vị trí 61 trong bảng xếp hạng với album “You Never Walk Alone”, đến tháng 9 cùng năm, album “Love Yourself : Her” của nhóm đã vươn lên vị trí thứ bảy trong “Billboard 200”, có mặt tại bảng xếp hạng này trong 30 tuần liên tiếp. Ngoài ra, nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn còn đạt được những thành tích khác như ca khúc mang tên “DNA” trong album “Love Yourself : Her” đã vươn từ vị thứ 85 lên vị thứ 67 trong bảng xếp hạng 100 ca khúc hot nhất (Hot 100) của Billboard vào tháng 9 năm 2017 (đề xuất cắt). Các thành tích này cho thấy Đoàn thiếu niên chống đạn BTS của Hàn Quốc đã khẳng định được vị thế vững chắc trong lòng người hâm mộ tại Mỹ.