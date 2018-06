Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng cổ phiếu cao nhất sau 14 năm tại sàn giao dịch KOSDAQ

Kết quả giao dịch cổ phiếu trên KOSDAQ trong tháng 5

Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) hôm 4/6 cho biết riêng trong tháng 5 năm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 534,8 tỷ won (hơn 499 triệu USD) trên sàn giao dịch KOSDAQ, mức cao nhất sau 14 năm một tháng kể từ tháng 4 năm 2004, và cao thứ ba trong lịch sử sau khi sàn giao dịch này khai trương vào năm 1996. Cũng trong khoảng thời gian trên, trên sàn giao dịch KOSDAQ, các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đã bán ra lần lượt là 180,4 tỷ won (168,4 triệu USD) và 171 triệu won (159,6 triệu USD). Điều này cho thấy sức mua của nhà đầu tư nước ngoài đã tăng đáng kể.



Nguyên nhân

Lĩnh vực mà nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên sàn giao dịch KOSDAQ trong tháng trước là cổ phiếu của các hãng dược phẩm, sinh học. Trong đó, cổ phiếu của bốn công ty dẫn đầu về lượng mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài đều thuộc ngành dược phẩm, lần lượt là công ty HLB, công ty dược phẩm Celltrion, công ty ViroMed, và công ty Medytox. Sau một số vụ bê bối về hoạch toán chi phí nghiên cứu phát triển, và vụ công ty công nghệ sinh học Samsung BioLogics bị nghi ngờ về gian lận kế toán, cổ phiếu của các công ty dược phẩm, sinh học đã bị sụt giảm. Do đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã xem đây là cơ hội để mua vào cổ phiếu các công ty này với giá thấp.

Các chuyên gia nhận định có thể các nhà đầu tư nước ngoài đã để mắt đến cổ phiếu của các công ty vừa và nhỏ trên sàn giao dịch KOSDAQ, vốn ít chịu tác động bởi các yếu tố bên ngoài hơn. Do đó, khi có dấu hiệu giảm giá trị, các nhà đầu tư đã tập trung mua vào ở lĩnh vực dược phẩm, sinh học với giá thấp. Ngoài ra, nguyên nhân còn được cho là do chịu tác động trước các sự kiện của Hiệp hội ung thư lâm sàng Mỹ (ASCO), và các công ty sinh học của Mỹ diễn ra trong đầu tháng 6 này.



Dự đoán

Sàn giao dịch KOSDAQ được cho là sẽ đạt được đà tăng trong thời gian tới. Các chuyên gia nhận định rằng chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đang cho thấy xu thế tăng trong nửa cuối năm nay, kỳ vọng sẽ phá vỡ kỷ lục ở ngưỡng 920 điểm trong tháng 1 vừa qua sau ba quý nữa. Đặc biệt, nhiều dự đoán cho rằng chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ sẽ bắt đầu xu thế tăng chính thức kể từ sau quý IV năm nay. Nếu hạn mức tín dụng của các công ty chứng khoán được mở rộng trên 3.000 tỷ won (2,8 tỷ USD) kể từ tháng 9 tới, cũng như tình hình kinh tế duy trì được xu thế cải thiện như hiện nay thì sau tháng 9, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ sẽ tăng thêm một mức nữa.