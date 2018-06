Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ nhất trí nỗ lực vì thành công của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Tiến hành các cuộc tập trận chung với cường độ thấp

Bên lề Hội nghị an ninh châu Á lần thứ XVII diễn ra tại Singapore vào hôm 2/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo và người đồng cấp Mỹ James Mattis đã có cuộc gặp gỡ riêng. Tại đây, hai bên đã cam kết sẽ hỗ trợ từ bên ngoài cho những hoạt động ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Liên quan đến vấn đề này, các quan chức quốc phòng của hai nước cũng nhất trí tiến hành các cuộc tập trận liên quân Hàn-Mỹ trong tương lai một cách kiềm chế, với cường độ thấp “low-key”. Tức hai bên vẫn sẽ tiến hành tập trận chung, nhưng sẽ hạn chế việc tuyên truyền quá mức. Một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết do mọi hoạt động quân sự đều mang tính bí mật, nếu không quảng bá rộng rãi, thì đối phương sẽ khó có thể biết được. Ngoài ra, quan chức này cho biết hai bên cũng có biện pháp không thông báo việc triển khai vũ khí chiến lược thường được thực hiện theo kế hoạch hàng năm.



Khả năng Hàn Quốc và Mỹ thay đổi hình thức các hoạt động quân sự

Hàng năm, liên quân Hàn-Mỹ thường tiến hành ba cuộc tập trận chung là “Giải pháp then chốt” (Key Resolve), “Đại bàng non” (Foal Eagle) và “Người bảo vệ tự do Ulchi” (UFG - Ulchi Freedom Guardian). Từ trước đến nay, Seoul và Washington luôn khẳng định rằng nền tảng mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ trong thời gian qua là vững chắc, không có một sự rạn nứt nào dù chỉ là một li. Tuy nhiên, thỏa thuận giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước vừa rồi cho thấy trong trường hợp Bình Nhưỡng bắt đầu thực hiện biện pháp giải trừ hạt nhân một cách cụ thể, Seoul và Washington có thể sẽ thay đổi hình thức triển khai vũ khí chiến lược, hay thực hiện các cuộc tập trận quân sự chung.



Phản ứng của miền Bắc về các cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ

Trong khi đó, Bắc Triều Tiên đang liên tiếp chỉ trích các cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ. Mặc dù trước đó, trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 27/4, nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un cho biết nước này không quan tâm đến vấn đề trên. Nhưng sau đó, Bình Nhưỡng đã lấy cớ cuộc tập trận chung trên không của liên quân Hàn-Mỹ để hủy hội đàm cấp cao liên Triều, dự kiến diễn ra hôm 16/5 vừa qua. Ngoài ra, hôm 1/6, thông qua trang web chuyên về tuyên truyền tới miền Nam mang tên “Dân tộc chúng ta”, miền Bắc đã lên án việc Hàn Quốc tham gia cuộc diễn tập hải quân đa quốc gia có quy mô lớn nhất thế giới mang tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC). Tiếp đó, hôm 3/6, một bút danh cá nhân trên báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, cũng lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi”.