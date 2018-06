Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định không cắt giảm quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc

Khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã một lần nữa bác bỏ khả năng giảm lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Trả lời phỏng vấn hôm 3/6 trên máy bay khi trở về từ Singapore tham dự Hội nghị an ninh châu Á lần thứ XVII, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis khẳng định quân đội Mỹ tại Hàn Quốc sẽ “không đi đâu hết”. Đồng thời ông cho biết vấn đề này thậm chí không nằm trong chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới. Ông nhấn mạnh dù trong quá khứ hay hiện tại, quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc là vì lý do an ninh. Tuy nhiên, Bộ trưởng James Mattis cũng cho biết Washington và Seoul có thể sẽ xem xét vấn đề này nếu tình hình thay đổi trong năm năm hoặc 10 năm nữa. Trước đó, hôm 2/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đã bày tỏ lập trường tương tự tại Hội nghị an ninh châu Á.



Vấn đề quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc

Việc rút hoặc cắt giảm quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đi đôi với thảo luận giải trừ hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc luôn là đề tài tranh cãi. Vấn đề phi hạt nhân hóa được đề cập đến trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều chủ yếu là việc dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, theo Bình Nhưỡng thì việc phi hạt nhân hóa phải được thực hiện ở cả hai miền Nam-Bắc. Hàn Quốc là quốc gia không sở hữu cũng như không phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng lại nhận được sự bảo hộ từ “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ. Theo lý thuyết của miền Bắc, “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ cũng trở thành đối tượng phi hạt nhân hóa. Do đó, việc cắt giảm hoặc rút quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc liên tục trở thành vấn đề tranh cãi.



Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cũng cho biết ông thực sự không biết câu chuyện này bắt nguồn từ đâu. Ông cũng nói rằng mỗi khi đến phòng báo chí của Bộ Quốc phòng, và nhận được câu hỏi về việc này, ông đều trả lời rằng một ai đó đã thêu dệt và phóng đại câu chuyện. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định ngay cả trong Hội nghị an ninh châu Á, vấn đề liên quan đến quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đã không được nhắc đến mà hội nghị chỉ tập trung thảo luận về việc dỡ bỏ chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên.